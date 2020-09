Teil vier "Steirerwut" am 24. Oktober im Fernsehen. Nummer fünf und sechs sollen 2021 gesendet werden

Bettina Mittendorfer, Eva Herzig, Miriam Stein und Hary Prinz (von links) bei den Dreharbeiten zu den neuen steirischen Landkrimis. Foto: ORF/Allegro Film/Stefan Haring

Graz/Wien – Die Steiermark ist Krimiland – zumindest, wenn es ums Fernsehen geht. So wird nicht nur am 24. Oktober mit "Steirerwut" der vierte steirische ORF-Landkrimi im Rahmen des Programmschwerpunkts "Unser Österreich" Premiere feiern, sondern auch schon an neuen Fällen gedreht. "Steirertod" und "Steirerrausch" heißen die beiden nächsten Teile, für die vergangene Woche die Dreharbeiten angelaufen sind.

"Steirertod" ist laut Aussendung des ORF gleichzeitig der letzte Film mit Hauptdarstellerin Miriam Stein. Gemeinsam mit Hary Prinz stehen für beide Landkrimis Anna Unterberger als Kollegin Anni Sulmtaler und Bettina Mittendorfer als Chefin Nicole Sturm vor der Kamera. Mit dabei sind auch wieder Eva Herzig und Johannes Nussbaum. Die Drehbücher stammen von Maria und Wolfgang Murnberger – in "Steirertod" mit Figuren aus den "Steirerkrimis" von Claudia Rossbacher und in "Steirerrausch" nach deren gleichnamigem Roman.

Regie führt erneut Wolfgang Murnberger. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte November. Zu sehen sein sollen die beiden neuen Landkrimis voraussichtlich 2021 in ORF 1. (APA, 28.9.2020)