Am 31. März, also mitten im Lockdown, waren in Wien 213 Corona-Infizierte stationär aufgenommen. Aktuell sind 225 Corona-Betten belegt. Ein Engpass ist das aber noch nicht

Ein Archivbild aus der Infektionsabteilung des Kaiser-Franz-Josef-Spitals in Wien. Aktuell sind 177 Betten auf Normalstationen durch Corona-Infizierte belegt, dazu kommen 48 Betten auf Intensiv- und Überwachungsstationen. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Die zuletzt hohen Zahlen an Corona-Neuinfizierten in Wien wirken sich auch auf die Bettenkapazitäten in den Spitälern aus. Mit Stand Montag befanden sich 225 positiv getestete Covid-19-Patientinnen und – Patienten in den Wiener Krankenhäusern. Der bisherige Höchststand von Ende März wurde damit übertroffen: Damals waren 213 Corona-Infizierte stationär aufgenommen worden. Das bestätigte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf eine entsprechende Anfrage des STANDARD.

Konkret sind aktuell 177 Betten auf Normalstationen belegt, dazu kommen 48 Betten auf Intensiv- und Überwachungsstationen. Am 31. März waren 161 Infizierte auf Normalstationen und 52 Personen in Intensiv- oder Überwachungsbetten.

Trotz der hohen Belegungszahlen könne man die Situation im März mit dem Status quo nicht vergleichen, meinte der Sprecher von Stadtrat Hacker. Die Behandlung habe sich verbessert, und es gebe einen verbesserten Spitalsplan: So könne, wenn es die Situation erfordere, mittlerweile jedes Krankenhaus in Wien Covid-19-Stationen eröffnen. "Außerdem sind Spitäler und Pflegewohnhäuser mit Risikopatienten streng geschützt." Dass sich das Coronavirus in diesen Bereichen unbemerkt verbreiten kann, sei mittlerweile viel schwieriger als im März.

16 Prozent der Intensivbetten belegt

Die Bettenkapazitäten werden jedenfalls knapper – auch wenn von einem Engpass noch keine Rede sein kann: Laut dem Büro von Hacker sind aktuell noch 247 Betten auf Intensiv- und Überwachungsstationen frei. Insgesamt sind derzeit also rund 16 Prozent in diesem Bereich belegt. Dazu kommen aktuell noch 2.214 verfügbare Betten auf der Normalstation. Beide Werte sind unter der Prämisse zu verstehen, dass sich die Spitäler im regulären Vollbetrieb befinden.

Sollte sich die Situation dramatisch verschlimmern, könnten auch wieder, wie im Lockdown im Frühjahr, andere Betten frei gemacht und elektive – also zeitlich frei wählbare – Operationen verschoben werden. In diesem Fall wären laut Auskunft aus dem Ressort von Stadtrat Hacker "bis zu 1.000 Intensiv- und Überwachungsbetten mit einem Beatmungsplatz" möglich. Dieses Szenario wolle man aber, falls möglich, vermeiden.

469 Erkrankte österreichweit in Spitälern

Insgesamt ist die Zahl jener Covid-19-PatientInnen, die österreichweit eine Spitalsbehandlung benötigen, am Montag auf 469 Personen gestiegen. Im Vergleich zu Sonntag kamen 23 Hospitalisierungen dazu. 88 Personen werden auf Intensivstationen behandelt. (David Krutzler, 28.9.2020)