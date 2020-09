Der Zugang zu EU-Mitteln soll nach einem Vorschlag der amtierenden deutschen Ratspräsidentschaft von der Einhaltung der Rechtstaatlichkeit abhängig gemacht werden. Foto: REUTERS/Yves Herman/File Photo

Brüssel – Der Zugang zu EU-Mitteln soll nach einem Vorschlag der amtierenden deutschen Ratspräsidentschaft von der Einhaltung der Rechtstaatlichkeit abhängig gemacht werden. Dies solle auch für den Corona-Wideraufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro gelten, heißt es in der Vorlage für den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag, in die die Nachrichtenagentur Reuters am Montag Einblick hatte.

Danach soll einem Mitgliedstaat bei einem Bruch der Rechtstaatlichkeit die Finanzen entzogen oder einbehalten werden, wenn die EU-Kommission dies vorschlägt und eine Mehrheit der EU-Staaten dem zustimmt. Gemünzt sind diese Überlegungen vor allem auf Polen und Ungarn. Die beiden Länder stehen bereits im Visier der EU-Kommission, Polen vor allem wegen einer umstrittenen Justizreform, Ungarn wegen des Umgangs etwa mit der Pressefreiheit.

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei ihrem Präsenzgipfel Ende der Woche die Modalitäten für den im Juli ausgehandelten Corona-Fonds festzurren. Bereits im Sommer war die Frage der Rechtstaatlichkeit umstritten. Befürworter einer härteren Gangart etwa im Europäischen Parlament treten dafür ein, dass der Entzug von Finanzmitteln nur verhindert werden kann, wenn eine Mehrheit der EU-Staaten dagegen stimmt.

EU-Förderung verwehrt

Aus Ungarn wurde indes ein bemerkenswerter Fall bekannt. Einer ungarischen Zivilorganisation ist eine bereits zugesprochene EU-Förderung in Höhe von 72.000 Euro verwehrt worden, weil sie sich unter Berufung auf das EU-Recht weigerte, Angaben zu Förderungen aus dem Ausland zu machen. Die Stiftung will sich nun direkt an die EU-Kommission wenden.

Die in Ungarn für die Vergabe von Geldern des EU-Programms Erasmus+ zuständige Regierungsagentur hatte von der Stiftung Emberseg Erejevel (Mit der Kraft der Menschlichkeit) aus dem südungarischen Pecs eine Erklärung darüber verlangt, ob und wieviel Unterstützung sie aus dem Ausland erhält, berichtete das Nachrichtenportal "444.hu" am Montag.

Die Regierungsagentur Tempus berief sich bei ihrer Forderung auf das umstrittene ungarische NGO-Gesetz aus dem Jahr 2017. Dieses schreibt vor, dass Nichtregierungsorganisationen (NGO), die im Jahr mehr als etwa 27.000 Euro an Förderungen aus dem Ausland erhalten, sich selbst in Publikationen und Internet-Auftritten als "aus dem Ausland unterstützte Organisation" brandmarken müssen. Der Europäische Gerichtshof (EUGH) hatte dieses Gesetz im vergangenen Juni für unvereinbar mit dem europäischen Recht erklärt.

Unter Berufung auf dieses Urteil verweigerte die Pecser Stiftung die geforderten Angaben zu eventuellen ausländischen Förderungen. Ursprünglich hatte sie im Rahmen von Erasmus+ die Summe von 72.000 Euro für Programme zur Entwicklung der Fremdsprachenkompetenz von Studierenden zuerkannt bekommen. Die staatliche Tempus-Agentur verweigerte ihr aber wegen der nicht nachgereichten Angaben die Auszahlung der Summe.

In Ungarn regiert seit zehn Jahren der Rechtsnationalist Viktor Orbán mit zunehmend autoritären Methoden. Gegen das Land laufen seitdem zahlreiche EU-Verfahren, meist wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Bürger- und Freiheitsrechte. An der Politik Orbáns hat das bisher nichts geändert. (red, APA, Reuters, 28.9.2020)