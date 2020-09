Der am Wochenende ausgebrochene Kampf um die umstrittene Region Bergkarabach müsse rasch enden, so ein EU-Sprecher. Die Türkei ruft Armenien zum Rückzug auf

Die EU hat Armenien und Aserbaidschan nach dem Wiederaufflammen der Kämpfe um die Region Berg-Karabach zu einer sofortigen Waffenruhe aufgefordert. Foto: AFP PHOTO / Azerbaijani Defence Ministry

Brüssel/Stepanakert – Die EU hat Armenien und Aserbaidschan nach dem Wiederaufflammen der Kämpfe um die Region Bergkarabach zu einer sofortigen Waffenruhe aufgefordert. Ein Sprecher des Außenbeauftragten Josep Borrell bezeichnete die jüngste Entwicklung am Montag in Brüssel als "sehr beunruhigend". "Deshalb appelliert die EU an beide Seiten, die Gewalt zu unterlassen." Es könne keine militärische Lösung geben; man brauche neue Verhandlungen. "Ein Ende der Feindseligkeiten ist dringend nötig."

Brüchige Waffenruhe

Das von Armenien kontrollierte Bergkarabach mit geschätzt 145.000, meist christlichen Einwohnern gehört völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan. Baku hatte in einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Kontrolle über das Gebiet verloren. Seit 1994 gilt eine Waffenruhe, der sich aber immer wieder als brüchig erwies. Seit dem Wochenende gibt es wieder Kämpfe. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte bereits am Sonntag auf Twitter gemahnt, der einzige Ausweg bestehe in der unverzüglichen Rückkehr zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen.

Foto: APA

Gegenseitige Schuldzuschiebungen

Nach Verhängung des Kriegsrechts in Armenien und Aserbaidschan hat der autoritäre Staatschef Aserbaidschans, Ilham Aliyev, am Montag eine Teilmobilmachung angeordnet. Damit würden Wehrpflichtige zum Kriegsdienst eingezogen, hieß es in einem am Montag vom Präsidialamt in Baku veröffentlichten Schreiben. Aserbaidschan stellte am Montag auch den Flugverkehr ein. Die Kampfhandlungen in der Konfliktregion dauern seit Sonntag unvermindert an. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld am Aufflammen der Kämpfe.

Das armenische Außenministerium warf Aserbaidschan vor, Truppen aus der Türkei hinzugezogen zu haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. Aserbaidschan und Türkei arbeiten militärisch eng zusammen, Armenien wiederum mit Russland, das in Armenien einen Militärbasis mit mehreren Tausenden Soldaten unterhält. "Wenn es Krieg gibt, wird sich Russland nur schwer heraushalten können", sagte der Moskauer Politologe Aschdar Kurtow den "OÖNachrichten" (Montag).

Türkei auf Bakus Seite

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Armenien zum Rückzug aus der umkämpften Region aufgerufen. "Es ist nun an der Zeit, die Krise in der Region, die mit der Besetzung des Bergkarabach begonnen hat, zu beenden. Die Region wird erneut Frieden und Ruhe finden, wenn Armenien den von ihm besetzten aserbaidschanischen Boden sofort verlässt", so Erdogan am Montag in Istanbul. Die Türkei stehe "mit allen Mitteln und ganzem Herzen" an Aserbaidschans Seite.

Die Türkei ist aber auch aus anderen Gründen an einem schnellen Ende des Konflikts interessiert: Die türkische Lira fiel am Montag auf ein Rekordtief, ein Dollar kostete 1,8 Prozent mehr und mit 7,7979 Lira so viel wie nie zuvor. "Es besteht die Sorge, dass die Türkei in einen weiteren regionalen Konflikt hineingezogen wird", sagte Timothy Ash, Experte bei der Vermögensverwaltung BlueBay. (APA, dpa, red, 28.9.2020)