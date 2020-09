Es wird ernst im Kampf um die US-Präsidentschaft: Joe Biden und Amtsinhaber Donald Trump duellieren sich erstmals im TV – 2.55 Uhr in ORF 2. Foto: AFP / Joe Cavaretta

20.15 WIEN-WAHL

Politik live: Wahl 20 – Die Duelle Unter der Moderation von ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und ORF-Wien-Chefredakteur Paul Tesarek treten folgende Parteien gegeneinander an: die Grünen gegen das Team HC Strache, die ÖVP gegen die Neos und die SPÖ gegen die FPÖ. Um 21.15 folgt die Analyse der Duelle. Bis 21.50, ORF 3

20.15 30 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT

Ein Staat geht – Abschied von der DDR Vieles, was in 40 Jahren DDR aufgebaut wurde, galt nach dem Fall der Mauer schlagartig als Auslaufmodell. Sehr viele der 16 Millionen Bürger kämpfen mit ambivalenten Gefühlen: Manche klammern sich weiter an das Vergehende. Andere sehen im Umbruch ihre große Chance. Bis 21.00, ZDF

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Griechenland – Die geheimnisvollen Inseln (2/2) Rund 3000 Inseln sind griechisch, aber nur etwas mehr als 100 davon sind auch dauerhaft bewohnt. Das bietet viel Platz für unberührte Natur. Bis 21.05, ORF 2

20.15 GESUNDHEIT

Schlafen um jeden Preis Der Mensch schläft ein Drittel seines Lebens. Gleichzeitig sind Schlafstörungen einer der häufigsten Gründe für einen Arztbesuch. Die Dokumentation zeigt Therapieansätze auf. Bis 21.40, Arte

21.05 MAGAZIN

Report über Angst vor Quarantäne, Regierungsjahresbilanz und Wiener Landtagswahl: mit Live-Gast Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Live-Schaltung zu Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser. Bis 22.00, ORF 2

22.00 PATRICIA HIGHSMITH

A Kind of Murder (USA 2016, Andy Goddard) New York, Anfang der 1960er-Jahre: Walter Stackhouse (Patrick Wilson) ist ein erfolgreicher Architekt in New York, doch seine unglückliche Ehe mit Clara (Jessica Biel) macht ihm das Leben schwer. Als der Hobby-Krimiautor auf einen Zeitungsartikel über einen Buchhändler stößt, der verdächtigt wird, seine Frau ermordet zu haben, ist er wie besessen von der Geschichte. Packende Handlung, die auf Patricia Highsmiths Roman DerStümper basiert. Bis 23.40, Servus TV

22.00 TALK

Willkommen Österreich Stermann und Grissemann versprechen wieder "Gags, Gags, Gags" und begrüßen den Sänger Michael Patrick Kelly und den Skispringer Stefan Kraft als Gäste. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Grenzerfahrung Nahtod Was steckt aus der Sicht der Neurowissenschaft hinter Nahtoderfahrungen? Um 23.50beschäftigt sich der Autor Franz Schuh in Herr Schuh und der Tod mit den vielen Facetten des Todes. Bis 23.50, ORF2

2.55 US-Wahl

Donald Trump gegen Joe Biden – Die erste Debatte Das erste von drei Live-Duellen zwischen US-Präsidenten Donald Trump und Herausforderer Joe Biden. Der Schauplatz ist Cleveland, Ohio. Bis 4.40, ORF 2