Strache und Blümel beklagen zu viele Demonstrationen in der Mariahilferstraße, Nepp und Wiederkehr reden über ihre Coronatests

"Du Michael", verfiel die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ins Du-Wort, als sie Koalitionspartner SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig im ersten Polit-Duell am Montag auf ORF III gegenüberstand. Es ging um Koalitionsmöglichkeiten nach der Wahl und Hebein raunte, nachdem Ludwig sich in österreichischer Manier nicht festlegen wollte: "Du lässt Dir das noch immer offen?" Es klang fast enttäuscht, aber nur fast. Irgendwie hatte man den Eindruck, das nächste Hickhack über Lobautunnel und Parkplätzen von Dompfarrern ist eh schon fix.

Für Ingrid Thunrher und Paul Tesarek war diese Paarung jedenfalls die stressfreiste des Abends. Die Redezeit hatten die beiden sogar genau 50:50 aufgeteilt.

Ganz anders war das bei den Spitzenkandidaten von FPÖ und Neos, Dominik Nepp und Christoph Wiederkehr. Wiederkehr lächelte viel, auch, weil ihn die Sprechmaschine Nepp kaum zu Wort kommen ließ. Nachdem Nepp Wiederkehr vorwarf, sich dauernd auf Corona testen zu lassen, gab er zu, dass er sich selbst bisher viermal testen ließ. Er habe ja keine andere Wahl, würde man ihn doch sonst nicht ins ORF-Studios lassen.

Weniger brutal als erwartet, war das Duell Gernot Blümel (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (Team HC). Der Ibiza-Heimkehrer lief sich schnell warm, Blümel sah man hingegen keinen Enthusiasmus an. Ob sie die Größe hätten zuzugeben, dass ihre einstige Kritik an der Fußgängerzone Mariahilferstraße falsch war, fragte Tesarek beide. Hatten sie nicht. Aber sie beklagten, dass auf dort dauernd demonstriert wurde. Da müsse es "andere Wege" geben, so Blümel.

Vielleicht sollte man ja unterirdisch protestieren. Oder auf Facebook. (Colette M. Schmidt, 28.9.2020)