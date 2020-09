So sieht AMDs anstehendes Top-Modell der "Big Navi"-Generation aus. Foto: AMD

Noch rund ein Monat müssen Spieler bis zur Enthüllung von "Big Navi" warten, nun dürften aber fast alle Infos zu den anstehenden Grafikkarten enthüllt worden sein. Wie Videocardz berichtet, wurde die neue Hardware nämlich in einer Beta von macOS aufgespürt. Demzufolge wird es zwei Varianten des Top-Modells geben, die hinsichtlich der Shader und Teraflops Nvidias RTX 3080 aber wohl nicht Paroli bieten können. Beim Thema VRAM und Leistungsaufnahme schneidet die Hardware von AMD dafür besser ab.

Alle Leistungsdaten

So kommt die erste Variante von Navi 21 mit 5.120 Shaderkernen und 22,5 Teraflops. Verbaut werden 16 Gigabyte VRAM. Die Leistungsaufnahme liegt für die GPU bei 238 Watt. Die zweite Version der Karte kommt ebenso mit 5.120 Shaderkernen, dafür aber nur mit 2,05 GHz Boost im Gegensatz zu den 2,2 GHz der ersten Top-Variante. Die Karte erzielt 20,9 Teraflops und kommt mit 16 Gigabyte VRAM. Bei der Leistungsaufnahme sind es 200 Watt nur für die GPU.

Vergleich mit der RTX 3080

Zum Vergleich: Nvidias RTX 3080 setzt 320 Watt Leistung voraus und wird mit zehn Gigabyte Videospeicher ausgeliefert. Beim Thema Shaderkernen und Teraflops liegt man klar über der Konkurrenz: So sind es 8.704 Einheiten und 29,8 Teraflops. Beim Boost sind es 1,71 GHz. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch beim Thema Spieleleistung dürften die neuen AMD-Karten Nvidia nichts anhaben, wie Gamestar.de vermutet.

Mit Preis und VRAM punkten?

Ein Schuss in den Ofen ist die anstehende Hardware aber trotzdem nicht. In Punkto Leistungsaufnahme Videospeicher und auch beim Thema Preis könnte AMD nämlich ordentlich punkten. Nvidia dürfte aber bereits eine RTX 3080 mit mehr VRAM in Vorbereitung haben, um auf den Angriff der Konkurrenz zu reagieren. Der Preis von 719 Euro für die RTX 3080 wurde von dem Hersteller aber bereits recht attraktiv angesetzt. Mit der RTX 3070 hat man außerdem noch Hardware im Köcher.

Weitere Hardware auf dem Horizont

AMD dürfte noch weitere Hardware Ende Oktober präsentieren. Navi 22 und Navi 23 sind kleinere Grafikkarten mit weniger Shaderkernen, dafür aber einer sehr hohen Taktrate. Die erstgenannte Hardware soll etwa mit 2.560 Einheiten und einem Boost von 2,5 GHz kommen. Zwölf Gigabyte VRAM werden verbaut – 12,8 Teraflops soll die Karte liefern. Zu Navi 23 ist zuletzt nur wenig bekannt. Sie dürfte mit acht Gigabyte VRAM und 2.048 Shaderkernen kommen. (red, 29.9.2020)