Alles hat seine Zeit – auch Urlaube im Kreis der Familie, in der man aufgewachsen ist. Als Kind noch selbstverständlich, als Teenager schon mit etwas mehr Widerwillen fuhr man gemeinsam an die Adria, an den Attersee oder in den Skiurlaub. Erinnerungen entstanden, die ein Leben lang bleiben. Für viele ist das mehr als genug, denn man ist mittlerweile erwachsen, und Urlaub mit Freunden oder dem Partner beziehungsweise der Partnerin ist um einiges entspannter oder lustiger. Bis es sich dann doch wieder ergibt und man es, mittlerweile erwachsen, nach vielen Jahren getrennter Urlaube doch noch einmal miteinander probiert. Was durchaus eine Herausforderung sein kann – für alle Beteiligten. Denn in alten Mustern ist man schnell wieder drinnen, und ehe man es sich versieht, sagt einem die Mutter, dass man abends doch eine Jacke einpacken soll. Und so schnell kann man gar nicht schauen, ist man selbst wieder ein bockiger Teenager.

Andere haben nie damit aufgehört, mit ihren Eltern jedes Jahr einige Urlaubstage zu verbringen. Liebgewonnene Tradition wird hier oft auch mit dem Praktischen verbunden. Hat man nämlich selbst Nachwuchs, kann es ungemein förderlich für die eigene Erholung sein, wenn Oma und Opa morgens ein bisschen für Bespaßung sorgen, während man selbst noch ein wenig länger schlafen kann.

