37 Coaches bereits gesperrt – Ermittlungen von Kommission stehen erst am Anfang

Ein Bug bei Valves Shooter "CS:GO" wurde offenbar jahrelang im E-Sport rund um das populäre Spiel ausgenutzt. Foto: Valve

37 CS:GO-Trainer wurden von der Esports Integrity Commission (ESIC) gesperrt. Die Sperren sind zwischen 3,75 und 36 Monate lang. Sie wurden nach einer längeren Recherche rund um einen Bug ausgesprochen, den die gesperrten Coaches offenbar ausgenutzt hatten. Konkret erlaubte der Fehler, dass die Trainer während einer Partie wussten, wo sich die Konkurrenz befindet. Ausgenutzt wurde der Bug seit 2015, wie die Kommission berichtet.

Ein offenes Geheimnis

Bei professionellen CS:GO-Auseinandersetzungen können Coaches prinzipiell mit ihren Spielern in den Pausen zwischen den Scharmützeln kommunizieren. Im Normalfall haben sie allerdings nur Zugriff auf die Ansicht der eigenen E-Sportler. Der Bug erlaubte es ihnen nun aber, auch die Sicht des Gegners zu sehen. Da es abseits von LAN-Turnieren schwierig ist zu kontrollieren, ob der Coach tatsächlich auch nur in den Pausen mit den Spielern spricht, dürfte der Fehler also ordentliche Vorteile mit sich gebracht haben. Offenbar war dieser aber ein offenes Geheimnis.

E-Sport rund um "CS:GO" füllt Hallen. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Ermittlungen erst am Anfang

Die Enthüllung rückt den E-Sport rund um den populären Valve-Shooter nun in ein ganz anderes Licht. Die Verwendung des Fehlers dürfte nämlich weitverbreitet gewesen sein. ESIC nahm nämlich erst 20 Prozent der 99.650 Videos zu vergangenen Spielen unter die Lupe und fand bei bereits 37 Trainern, dass diese den Fehler ausnutzten. Sie dürften laut der Kommission nun nicht mehr an Partien teilnehmen und bei diesen mit den Spielern kommunizieren. Auch ein Zugriff auf den Server, wo die Games stattfinden, wird ihnen während der Sperre untersagt.

3kliksphilip

Valve fixte Bug im August

Valve reagierte bislang nicht auf den Skandal, der von ESIC aufgedeckt wurde. Die Spieleschmiede hinter dem populären Shooter sorgte immerhin am 26. August dafür, dass der Bug entfernt wurde. Künftig kann dieser bei professionellen Partien also nicht mehr ausgenutzt werden. Die Kommission will unterdessen die Untersuchung fortsetzen und Ende Oktober ein Ergebnis der Recherchen präsentieren. Bereits jetzt schlägt die Entdeckung aber hohe Wellen. (dk, 29.9.2020)