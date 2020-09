Mit "Everywhere" will Ex-Rockstar-North-Boss Leslie Benzies "GTA" herausfordern. Dafür sicherte sich der Schotte ein Investment in der Höhe von 42 Millionen US-Dollar. Foto: Screenshot/Gamestandard

Bekommt GTA bald Konkurrenz? Leslie Benzies, ehemaliger Chef von Rockstar North, konnte mit seiner neugegründeten Spieleschmiede Build a Rocket Boy 42 Millionen US-Dollar bei verschiedenen Investoren sammeln. Benzies verkrachte sich 2016 mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. Es ging um Honorare in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, die der Schotte von Rockstar einforderte. Nun geht Benzies einen Schritt weiter und will mit Everywhere GTA direkte Konkurrenz bieten.

130 Entwickler mittlerweile im Einsatz

Dafür warb der Schotte unter anderem federführende GTA-Entwickler ab. Das millionenschwere Investment wurde vom chinesischen Konzern Netease und dem New Yorker Kryptowährungsinvestor Galaxy Interactive eingebracht. Benzies dürfte auch selbst jede Menge Geld in seinen GTA-Konkurrenten investieren, da er sich 2018 im Streit mit Rockstar hinter den Kulissen einigen konnte. 130 Entwickler arbeiten mittlerweile bei Build a Rocket Boy – als Standorte dienen Edinburgh und Budapest.

Was "Everywhere" bieten soll

Everywhere soll ein Open-World-Game in der nahen Zukunft werden. Benzies verspricht ein Game, das einerseits auf traditionelle Spielmechaniken setzt, zugleich aber deutlich mehr bieten soll. "Spieler verlangen immer mehr von Games und wollen echte Freiheit genießen und in den Welten so leben, wie sie es wollen. Wir wollen eine große Varianz an Spielmodi und -Stilen bieten, die nicht nur unsere Story erzählen, sondern auch die Möglichkeit mit sich bringen, dass Spieler ihre Identitäten und Abenteuer so erleben, wie sie es wollen", gibt der Chef der Spieleschmiede einen ersten Ausblick.

Rockstar mit prominenten Abgängen

Rockstar hat in letzter Zeit einige prominente Abgänge erfahren. Dan Houser verließ im März die Spieleschmiede nach 20 Jahren. Er war Mitgründer und Kreativchef bei Rockstar Games und somit maßgeblich an Serien wie GTA und Red Dead Redemption beteiligt. Im August zog dann auch Lazlow Jones nach. Er war 20 Jahre lang als Writer und Producer für die GTA-Serie zuständig und maßgeblich für die Dialoge und Radiostationen zuständig. Welche Auswirkungen die Abgänge für GTA 6 haben, wird sich weisen. Bislang hat Rockstar Games zu dem Blockbuster noch nichts verlautbart. (dk, 29.9.2020)