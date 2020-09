Seit März wird nun vielfach in den eigenen vier Wänden gearbeitet. Einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden mit den steigenden Fallzahlen im September wieder nach Hause ins Homeoffice geschickt, andere sitzen schon seit einem halben Jahr daheim. Videokonferenzen gehören für die meisten seither zum daily business. Auch wenn man sich über Mail, Telefon und Video immer wieder hört, fehlt doch vielen Menschen der schnelle Austausch im Büro. Mit dem Kollegen ein informelles Meeting in der Küche, Mittagessen gehen mit dem gesamten Team oder einfach mal zwischen Tür und Angel über die Arbeit, aber auch über private Angelegenheiten plaudern – das fällt alles weg.

Video-Meetings: Immer hochprofessionell – oder wird auch mal privat geplaudert? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Kubkoo

Leute auskotzen lassen

Wenn man seit einem halben Jahr Videokonferenzen führt, kann das auch mal mühsam sein, denn vielfach beschränken sich derartige Meetings nur auf Arbeitsinhalte, man bekommt sonst wenig mit, wie es den anderen Kolleginnen und Kollegen geht, vielfach wird man auch mit seinem Frust alleingelassen – und Konflikte im Team können entstehen. Das beobachtet auch der Arbeitspsychologe Johann Beran im STANDARD-Interview. "Bei Videomeetings ist Social Clearing wichtig. Das heißt, reinpendeln mit einer kleinen Plauderei, rauspendeln mit ein paar verbindlichen, freundlichen Worten. Man muss die Leute sich auskotzen lassen", so Beran. "Dann geht es darum, die Wünsche auch übersetzen zu lassen – jene an die Chefs, die Organisation, die Kollegen, aber auch jene an mich selbst", so der Psychologe. Für User "Krokonozerus" ist das "Auskotzen" wichtig:

Bei Poster "Minimaximus" hat sich gegenüber Vor-Corona-Zeiten nicht viel geändert im Team:

Wie Chefs mit dem Wohl ihrer Mitarbeiter umgehen, wird sichtbarer, schreibt Poster "Fehlfarbe":

Mitarbeiter sagen ihre wahre Meinung zu selten, bemängelt User "hulahopp":

