Credits

Auftraggeber: Krone Multimedia GesmbH & Co. KG; Geschäftsführer: Michael Eder; krone.tv-Chef: Max Mahdalik; Head of Sales TV: Peter Strutz; Leitung Marketing Digital: Felicitas Moser; Agentur: Kobza and The Hungry Eyes (KTHE); Geschäftsführung: Rudi Kobza; Strategie: Nikolaus Pelinka; Beratung: Maria Witz; Konzept: Ralph Seda, Eva Sommeregger; Text: Eva Sommeregger; Art Director: Christoph Pöll