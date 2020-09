Paris – Der Auftakt am Montag war vielversprechend: US-Open-Champion Dominic Thiem gab sich trotz schwieriger Auslosung gegen Marin Cilic keine Blöße. Gegen US-Qualifikant Jack Sock, der aktuell nur auf Platz 310 zu finden ist, ist Thiem am Mittwoch in der zweiten French-Open-Runde klarer Favorit.

Die bisher letzte Begegnung zwischen Thiem und Sock fand 2018 ebenfalls in Paris statt. Tennis TV

"Er hatte 2017 ein unglaubliches Jahr, in Paris-Bercy das Masters gewonnen und sich in allerletzter Sekunde für London qualifiziert", sagt Thiem über seinen Gegner. "Wenn einer schon einmal Nummer 8 der Welt war, dann ist das ein richtig guter Tennisspieler und so werde ich von Anfang an in die Partie gehen".

Seit den Erfolgen 2017 ging es für Sock im Einzel auch aufgrund einer Verletzungspause steil bergab, auf ATP-Ebene gelang dem US-Amerikaner im Einzel kaum noch ein Sieg, er konzentrierte sich auf das Doppel – mit Erfolg: an der Seite von Mike Bryan gewann er 2018 Wimbledon, die US Open und die Finals in London.



Vorhand vermeiden, Rückhand suchen

Nun hat sich Sock in Paris durch die Qualifikation gekämpft und den Aufschlag-Riesen Reilly Opelka in drei Sätzen geschlagen. Thiems Taktik wird es sein, die "unglaubliche Vorhand" Socks zu vermeiden. "Ich werde schauen, dass ich gleich von der Spieleröffnung auf seine Rückhand komme."

Auch der 28-jährige Sock hat schon von Thiem gehört: "Man sagt, er ist gut auf Sand. Ich habe gehört, er hat die vergangenen Wochen ganz gut gespielt. Ich glaube, er wird nach Nadal als neuer Sandplatz-König bezeichnet werden." Sock werde versuchen, die Punkte zu diktieren. "Wenn Thiem die Punkte kontrolliert, wird es kein sehr guter Tag für mich".

Sock spricht aus Erfahrung, drei Mal hat er bereits gegen Thiem verloren, einmal – in Paris-Bercy 2016 – gewonnen. Die fünfte Begegnung ist die erste auf Sand. Ein weiteres Argument für Dominic Thiem. Bei den French Open hat Sock erst einmal das Achtelfinale erreicht. Und das ist auch schon fünf Jahre her. (APA, red, 29.9.2020)

Weiterlesen

Thiem zieht sicher in die zweite Runde von Paris ein

Tennis-Forum+ zu den French Open