Suchanfragen zeigen auf, dass Nintendo die populärsten Figuren in Petto hat

Sonic startet durch. Foto: Paramount

Wer ist die populärste Videospielefigur? Mazuma Mobile hat einen Blick auf die Google-Suchanfragen geworfen und auserkoren, dass Pac-Man der bekannteste virtuelle Held ist. Gleich dahinter finden sich Pikachu und Sonic. Überraschenderweise ist Kult-Installateur Mario nur auf dem vierten Platz zu finden – möglicherweise gibt es hierbei einen Zusammenhang mit dem Film um den blauen Igel, der 2020 erschien.

Paramount Pictures

Luigi, Lara Croft und Co

An fünfter Stelle findet sich Kirby, danach Crash Bandicoot und auf dem siebten Platz Yoshi. Luigi, Lara Croft und Mewto folgen daraufhin. Bei dem Ranking wurden die Suchanfragen des heurigen Jahres genommen, die wiederum dem Google Keyword Planner entstammen.

Sony Pictures Entertainment

Film rund um Pac-Man

Pac-Man gibt es bereits seit 1980 und ist seither in über 30 Games aufgetaucht. Mittlerweile wurde auch ein Film rund um die gelbe Figur gedreht. Obwohl Nintendo sich nicht den ersten Platz sichern konnte, hat der japanische Hersteller allen Grund zum Feiern. So tauchen in der Listung gleich sechs Figuren aus dem Nintendo-Universum auf. (red, 29.9.2020)