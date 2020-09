Gründer der Plattform mit Sitz in Graz verbleiben im Unternehmen

Bregenz/Graz – Die Vorarlberger Russmedia Gruppe hat 60 Prozent der Anteile an der Tourismusplattform "Bergfex" mit Sitz in Graz übernommen. Zu den finanziellen Details des Deals machte Russmedia keine Angaben. Die Gründer der Plattform – Markus Kümmel, Oliver Jusinger und Andras Koßmeier – verbleiben operativ und als Gesellschafter im Jahr 1999 gegründeten Unternehmen.

"Bergfex" bietet im Internet und per App Lösungen zur Planung der Freizeit in den Bergen, sei es die Gestaltung einer Tour, die Buchung einer Unterkunft oder eine Auskunft zum Wetter. "Im Netzwerk von Russmedia kann 'Bergfex' weiterhin als unabhängiges, gründergeführtes Unternehmen sein Wachstum beschleunigen", so Kümmel.

Eugen B. Russ, Geschäftsführer von Russmedia Equity Partner, lobte "Bergfex" als "großartiges österreichisches Unternehmen, das Alpinsport mithilfe von Technologie revolutioniert". Die Apps von "Bergfex" seien bereits mehr als fünf Millionen Mal heruntergeladen worden. (APA, 29.9.2020)