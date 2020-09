Erst recht, wenn man die Höhe nicht gewohnt ist: Wien liegt ein bisserl tiefer. Aber am Mittwoch war ich in der Neuen Donau noch im Freiwasser geschwommen. Am Dienstag beim Laufen hatte ich noch das Shirt ausgezogen. Gut, am Freitag war ich auf der Hauptallee dann schon im Regen unterwegs gewesen, und es hatte abgekühlt. Aber am Wochenende dann auf 1.600 Metern einfach mal bergauf anzurennen kann dann trotzdem was. Auch ohne Schnee. (Dieses Bild ist vom Samstag, dem Tag vor dem Lauf mit Isabella. Da war ich auf einer Akklimatisationsrunde – die eher ein Spaziergang war.)

Schnee gab es hier gerade jede Menge. Zumindest für September. Obwohl das, sagten die Locals, eh normal ist: Mitte oder Ende September schmeißt es hier demnach meistens einmal was runter. Das schmilzt dann rasch wieder – aber dann ist Herbst. Aber die 40 Zentimeter, die Freitag und Samstag gefallen waren, seien, hieß es, "doch eher viel".