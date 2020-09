In den kommenden Wochen wird ein massiver Anstieg erwartet. Zudem sind 290.000 in Kurzarbeit

Für die nächsten Wochen geht das Arbeitsministerium von einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit aus. Foto: APA

Wien – Derzeit sind in Österreich 405.575 Personen ohne Job beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, rund 74.000 mehr als vor einem Jahr. Das gab das Arbeitsministerium am Dienstag bekannt. Gegenüber der Vorwoche ist die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit längerem wieder gestiegen, um 2.177. In Kurzarbeit befinden sich 290.696 Personen, 5.790 weniger als vor einer Woche.

Von den über 400.000 Arbeitssuchenden befinden sich aktuell 60.307 in einer Schulung. Der Herbst und der Winter werden laut dem Ministerium "herausfordernd" – bisher seien saisonale Effekte "noch nicht in dem Ausmaß wie erwartet" eingetreten.

Am massivsten wird die Kurzarbeit im Bereich Warenherstellung (Industrie und Gewerbe) mit derzeit noch rund 130.000 Personen genutzt. Im Handel, im Tourismus und in Gesundheitsberufen sind Frauen den Angaben zufolge stärker in Kurzarbeit als Männer. Am 1. Oktober beginnt die dritte Phase der Kurzarbeit. (APA, 29.9.2020)