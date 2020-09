Harald Krassnitzer, Adele Neuhauser und Regisseur Christopher Schier. Foto: ORF/Prisma Film/Petro Domenigg

Wien – Für reichlich "Tatort"-Nachschub mit dem heimischen Ermittlererfolgsduo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser – vulgo Moritz Eisner und Bibi Fellner – ist auch im kommenden Jahr gesorgt: Mit dem Drehstart am vergangenen Donnerstag zum Krimi "Die Amme" steht der insgesamt dritte Austro-"Tatort", der 2021 ausgestrahlt werden soll, in den Startlöchern. Heuer ermittelt das Tandem noch am 25. Oktober unter dem Titel "Krank" (20.15 Uhr. ORF 2), wie der ORF am Dienstag mitteilte.

Flankiert von alten Mitstreitern wie Hubert Kramar oder Günter Franzmeier nehmen Fellner und Eisner in "Die Amme" nach einem brutalen Mord an einer Prostituierten in bewährter Manier die Spur auf. Zusätzliche Brisanz erhält der Fall, der zu länger vergangenen Ereignissen zurückführen wird, dadurch, dass der zehnjährige Sohn des Opfers vermisst wird. Zum dritten Mal im "Tatort"-Regiesessel nimmt Christopher Schier Platz. Das Drehbuch stammt von Mike Majzen.

Bereits abgedreht wurden in diesem Jahr mit "Unten" und "Verschwörung" zwei weitere Filme aus der Kultfernsehreihe. Alle drei österreichischen Krimis werden voraussichtlich 2021 gezeigt. (APA, 29.9.2020)