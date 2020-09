An der WU Wien wurden in einem Pilotprojekt Studierende vor einer Vorlesung mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet. Foto: APA/Roland Schlager

Das neue Semester an Österreichs Universitäten beginnt mit 1. Oktober – zum ersten Mal ohne große Erstsemester-Partys, volle Hörsäle und Gerangel um Lernplätze in den Bibliotheken. Wie anders Studieren in der Corona-Krise aussieht, wo die Probleme liegen und welche Folgen die Situation für Studierende auch in der Zukunft haben könnte, erklärt Theo Anders vom STANDARD. (red, 29.9.2020)

