Foto: Xiaomi

Wenn es um Flaggschiff-Produkte geht, so ist der chinesische Hersteller Xiaomi nicht unbedingt dafür bekannt, bei den Spezifikationen zu sparen. Das gilt nicht nur für Smartphones, sondern auch für so manch andere Elektronik. Beispielsweise Fernseher.

Als Neuzugänge seiner "Mi Master"-Serie hat der Konzern nun zwei Modelle vorgestellt. Und in der Spezifikationsliste des Topmodels, der "Extreme Commemorative Edition", finden sich mehr, als so manchen Parteiaussendungen zum Wien-Wahlkampf. 8K? Check. 5G? Check. Beeindruckende Größe? Check.

Alles und noch mehr

Stolze 82 Zoll Diagonale bringt der Bildschirm mit, potenzielle Käufer müssen also großzügigen Platz an der Wohnzimmerwand einplanen. Die Auflösung beträgt 7680 x 4320 Pixel, man verspricht Blickwinkelstabilität bis 178 Grad, 98-prozentige DCI-P3-Farbtreue, eine maximale Helligkeit von 2000 nits und 960 Beleuchtungszonen sowie ein dynamisches Kontrastverhältnis von 140.000:1. Es gibt weiters Support für HDR10+, MEMC und Dolby Vision.

Als Darstellungstechnologie kommen miniLEDs zum Einsatz. Diese sollen OLEDs in einigen Punkten überlegen sein, etwa in Sachen Helligkeit und Unempfindlichkeit gegen sogenannten "Burn-in". Das große Panel hat aber in Sachen Energieverbrauch auch seinen Preis, kommt es doch alleine auf eine maximale Leistungsaufnahme von 700 Watt.

Verkaufsstart am 21. Oktober

Beim Chipsatz hat sich Xiaomi für den Novatek 7685 entschieden, der über vier GB RAM verfügt. Es gibt 256 GB an Onboardspeicher für Apps und Medieninhalte. Vernetzt wird das SmartTV entweder per 5G, WLAN oder einen Gigabit-RJ45-Anschluss. Bildquellen werden über HDMI 2.1-Stecker verbunden. Auf dem Gerät läuft eine angepasste Version von Xiaomis Android-Variante MIUI.

Die Anschaffung ist allerdings nicht ganz billig. 49.999 Renmibi Yuan will Xiaomi für den Fernseher der Superlative haben, was sich in knapp 6.300 Euro umrechnen lässt. Der Verkaufsstart in China ist für den 21. Oktober angesetzt.

4K-Version um 1.300 Euro

Wer sich mit der nicht ganz so üppig ausgestatteten, aber ebenso 82 Zoll großen 4K-Variante zufrieden gibt, kommt deutlich günstiger weg. Diese wird 9999 Yuan oder etwa 1.300 Euro kosten. Ob und wann es die Geräte am internationalen Markt zu haben gibt, ist derzeit unklar. (gpi, 29.9.2020)