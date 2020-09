Dieses Bild des armenischen Verteidigungsministeriums zeigt einen Soldaten, der auf aserbaidschanisches Gebiet feuert. Foto: Reuters/ Armenian Ministry of Defence

Stepanakert/Baku/Eriwan – Im wieder aufgeflammten Kampf um die Kaukasus-Region Bergkarabach haben sich Armenien und Aserbaidschan gegenseitig den Beschuss der Grenzregionen zwischen den beiden Ländern – kilometerweit von Bergkarabach entfernt – vorgeworfen. In der Stadt Vardenis sei dabei ein Zivilist ums Leben gekommen, erklärte das armenische Außenministerium am Dienstag.

Das sei das erste Todesopfer auf armenischem Territorium, weit entfernt der Konfliktregion, hieß es. Zuvor hatten beide Seiten schwere Artillerie in Stellung gebracht. Auch in der Nacht waren die Gefechte fortgesetzt worden.

Drohnenangriffe und "massives Artilleriefeuer"

Ein Sprecher des armenischen Verteidigungsministeriums schrieb auf Facebook von "massivem Artilleriefeuer" aserbaidschanischer Truppen auf armenische Stellungen. Die Truppen bereiteten sich auf einen weiteren Angriff vor. Bei einem Drohnenangriffen auf Gebiete in Armenien sei ein nicht zum Militär gehörender Bus in Flammen aufgegangen, hieß es seitens der Regierung in Yerewan. Ob der Zivilist dabei getötet wurde oder bei einem anderen Angriff, war zunächst unklar.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium erklärte seinerseits, mit den Angriffen auf einen "armenischen Versuch einer Gegenoffensive" in Bergkarabach reagiert zu haben. Es verwies auch auf heftige Kämpfe in der Nacht. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev teilte am Dienstag laut Agentur Interfax mit, dass seit Sonntag bereits zehn aserbaidschanische Zivilisten getötet worden seien.

Schwerste Kämpfe seit 2016

Bergkarabach liegt in Aserbaidschan und hatte sich während eines Krieges in den 1990er Jahren von dem Land losgesagt, wird aber von keinem Staat als unabhängige Republik anerkannt. Obwohl das mehrheitlich christliche Armenien und das mehrheitlich muslimische Aserbaidschan 1994 einen Waffenstillstand schlossen, werfen sie sich regelmäßig gegenseitig Angriffe rund um Bergkarabach mit seinen etwa 150.000 Einwohnern und entlang der gemeinsamen Grenze vor. Am Sonntag flammten die Kämpfe um die Region wieder auf; es sind die schwersten seit 2016. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken gaben sich dafür gegenseitig die Schuld. Binnen drei Tagen wurden durch den neu entbrannten Konflikt mindestens 95 Menschen getötet.

Die Kämpfe haben Sorgen um die Stabilität des Südkaukasus geschürt, wo wichtige Gas- und Ölpipelines entlanglaufen. Ein ausgewachsener Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan könnte die Regionalmächte Türkei und Russland in den Konflikt hineinziehen: Armenien hat ein Verteidigungsbündnis mit Russland, während die Türkei hinter der türkischen Bevölkerungsgruppe in Aserbaidschan steht.

Sorge vor Krieg

Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hat die Nachbarstaaten zu einem Waffenstillstand aufgerufen. "Ich bin sehr beunruhigt über die Todesfälle und Verletzungen, über die berichtet wird, und die Schäden an Eigentum und Infrastruktur", teilte Bachelet am Dienstag in Genf mit. Auch die Menschenrechtssprecherin der ÖVP, Gudrun Kugler, äußerte ihre "große Sorge vor einem Krieg". Österreich müsse gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft "alles dafür tun, damit dieser beginnende Krieg sofort gestoppt wird und eine Rückkehr zum Dialog möglich ist", forderte die Vorsitzende der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich Südkaukasus auf Facebook.



Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Diplomatenkreisen erfuhr, beschäftigt sich der UNO-Sicherheitsrat am Dienstagabend ab 23.00 Uhr mit dem Berg-Karabach-Konflikt. Das Treffen findet demnach hinter verschlossenen Türen statt. International besteht die Befürchtung, dass sich der Konflikt in der Region ausweiten könnte. Im Südkaukasus ringen Russland und die Türkei um Einfluss. (APA, dpa, 29.9.2020)