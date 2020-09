Wien – In Österreich erkrankt etwa jede 8. Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, rechnet Pharmakonzern Roche vor. Rechtzeitig erkannt gibt es dank Forschung und Entwicklung große Behandlungsfortschritte. Daher ist eine rechtzeitige Früherkennung von großer Bedeutung. Mit der neuen Gesundheitsbewegung #watchyourboobs will Roche dafür Aufmerksamkeit schaffen, entwickelt wurde die Kampagne von Demner, Merlicek & Bergmann.

Kampagnenvisual #watchyourboobs Foto: Roche

Ziel sei es, Brustkrebs als Erkrankung zu enttabuisieren und die Awareness für die Vorsorge zu erhöhen. "Aufklärung und seriöse Informationen sind essentiell um Frauen die Angst vor Brustkrebs zu nehmen, denn Gesundheit ist unser wichtigstes Gut! Darauf sollten wir achten, gerade in so turbulenten Zeiten wie diesen", sagt Moderatorin Vera Russwurm, sie unterstützt die Kampagne und ist als "Boobschafterin" im Einsatz.

Brustkrebsspezialist Christian Singer, Unterstützerin der Kampagne Vera Russwurm, Patientin Christa Bleyer und Susanne Erkens-Reck (Geschäftsführerin Roche Austria) bei der Präsentation von #watchyourboobs. Foto: Roche

Umgesetzt wurde unter anderem eine Social Media-Kampagne und ein Instagram-Filter, bei dem "Brüste Augen" machen. Aber auch Offline ist #watchyourboobs mit verschiedensten Werbemitteln präsent und ruft dazu auf, Boobschafter:in der Bewegung zu werden, Informationen zur Krankheit gibt es auf brustkrebs.at. (red, 29.9.2020)