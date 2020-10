Und, auf welche Serie sind Sie sehr viel später draufgekommen als alle anderen? Foto: gettyimages/istockphoto/monkeybusinessimages

Es ist ein ganz eigenes Erlebnis, auf einen Serienzug aufzuspringen, der schon vor einigen Jahren die Station verlassen hat. So auch bei "Babylon Berlin". Die rauschhaften Jahre der Weimarer Republik, kriminelle Verstrickungen der Berliner Unterwelt und Politik, und das alles vor der perfekt in Szene gesetzten Stadt – einfach großartig. Es stimmt, das kann man alles schon seit ein paar Jahren sehen, was auch die meisten getan haben. Manche andere sind eben erst am letzten Wochenende draufgekommen.

Ähnlich geht es "Game of Thrones"-Late-Adoptern. Jahrelang schafften es jene, Daenerys, Robb und Tyrion aus dem Weg zu gehen, belächelten vielleicht sogar Freunde und Kollegen bei der wöchentlichen Nachbesprechung inklusive wilder Spekulation nach der jeweils aktuellen Folge. Und dann sehen selbst sie eine Folge und sind ab dem Moment – mit mehreren Jahren Verspätung – doch noch Teil der "GoT"-Gemeinde.

Es ist ein einsames Leben, wenn man nach allen anderen eine Serie für sich entdeckt. Alleine fiebert man mit der Handlung und den Hauptcharakteren mit, die Welt, die bisher so friedlich wirkte, ist plötzlich ein Minenfeld voller Spoiler. "Aber das ist doch gar kein Spoiler mehr, stell dich nicht so an, die Serie ist schon seit drei Jahren vorbei." Ehhhh. Man ist halt einfach ein bisserl spät dran.

Welche Serien haben Sie erst mit sehr viel Verspätung gesehen?

Und warum hat es in dem Fall so lange gedauert? Fanden Sie in Ihrem Umfeld noch jemanden, mit dem Sie darüber reden konnten? Und wie sind Sie Spoilern entgangen? (aan, 1.10.2020)