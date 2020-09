Das Thinkpad X1 Nano.

Anfang des Monats hat Intel eine neue Prozessorgeneration vorgestellt, entsprechend ist derzeit der Schub an aktualisierten Laptops diverser Hersteller unübersehbar. So mancher Anbieter hat dabei aber auch genuin neues zu bieten – und nicht bloß Produktpflege. Dazu gehört Lenovo.

Nano

Mit dem X1 Nano hat Lenovo nun das bisher leichteste Thinkpad vorgestellt. Gerade einmal 907 Gramm wiegt das Gerät mit den Abmessungen von 293 x 208 x 13,9 mm. Trotzdem geht sich hier noch ein 13-Zoll-Display im Seitenverhältnis von 16:10 aus. Dabei nutzt man IPS-Displays mit einer Auflösung von 2.160 x 1.350 Pixel, die Dolby Vision unterstützen und den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent abdecken sollen. Bei der Variante ohne Touch-Support ist die Oberfläche matt, bei jener mit fällt sie glänzend aus.

Tiger Lake

Als Prozessor kommen aktuelle Chips der Tiger-Lake-Generation samt Thunderbolt-4-Support zum Einsatz, der Laptop bietet zwei entsprechende Anschlüsse im USB-C-Format. Wer will kann das X1 Nano auch mit 5G Modem konfigurieren lassen, ein Fingerabdrucksensor ist ebenfalls mit dabei. Es gibt eine 720p-Webcam und eine Infrarotkamera für die Authentifizierung via Windows Hello.

Lenovo

Die maximale RAM-Ausstattung ist mit 16 GB angegeben – fix verlötet wie von solchen Gerätekategorien gewohnt. Der Akku wird mit 48 Wh angegeben und soll bis zu 17 Stunden durchhalten. Bluetooth 5 und WLAN6 werden ebenfalls unterstützt.

Auswahl

In Europa soll das Thinkpad X1 Nano ab dem vierten Quartal verfügbar sein. Preise gibt es bislang nur für die USA, dort beginnen sie bei 1.600 US-Dollar. Wie bei anderen aktuellen Thinkpads können die Nutzer neben Windows 10 auch Ubuntu oder Fedora Linux als Betriebssystem auswählen. (apo, 29.09.2020)