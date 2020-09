In dieser Galerie: 2 Bilder Das dentsu-Logo. Foto: dentsu Andreas Weiss, CEO von dentsu in Österreich. Foto: Christoph Breneis

Die Dentsu Group Inc. gab am Dienstag bekannt, dass ihr internationales Geschäft Dentsu Aegis Network ab sofort als dentsu im Markt operieren wird. Die Marke dentsu besteht aus dem internationalen und japanischen Geschäft und vereint mehr als 66.000 Mitarbeiter weltwet und agiert künftig mit den drei übergreifenden Geschäftsbereiche Media, CRM und Creative.

"Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres internationalen Geschäfts dar. Wir haben die Innovationskraft und Führungsrolle von dentsu mit der dynamischen Wachstumsgeschichte von Dentsu Aegis Network zusammengebracht. Das Unternehmen bietet unseren Kunden und Mitarbeitern zukünftig das Beste aus beiden Welten und unterstützt sie dabei, in Zeiten von Veränderungen nachhaltigen Fortschritt zu erzielen", sagt dazu Wendy Clark, Global CEO Dentsu International.

Andreas Weiss, er ist CEO von dentsu in Österreich: "In Österreich leben wir bereits seit 2017, dem Jahr in dem wir alle dentsu-Marken in Österreich einem Büro versammelten, den one:dentsu Spirit. one:dentsu beschreibt unseren Zusammenhalt über alle Teams und Markenhinweg. Das bedeutet, dass wir miteinander arbeiten, egal welches Logo wir auf unserer Visitenkarte tragen. Es gibt keine Grenzen zwischen unseren Agenturen. Darin ein Vorbild für unseren internationalen Konzern zu sein, macht mich sehr stolz". (red, 29.92.2020)