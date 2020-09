Foto: Universal

Die serbische Komponistin Isidora Zebeljan ist nach langer Krankheit im Alter von 53 Jahren gestorben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Tanjug am Dienstag unter Berufung auf die Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste, der Zebeljan angehörte. Sie komponierte vor allem Opern, Bühnen- und Filmmusiken und Orchesterwerke. Seit 2002 bekleidete sie eine Professur für Komposition an der Belgrader Musikakademie.

In Serbien galt Zebeljan als die bedeutendste zeitgenössische Komponistin. Kritiker im Ausland würdigten ihre virtuose Beherrschung der Orchestersprache und ihren subtilen Umgang mit Musikformen verschiedener – nicht nur aus dem Balkan stammender – Folkloren. Ihre Oper "Simon, das Findelkind" erlebte 2015 die Uraufführung am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. Für die Bregenzer Festspiele komponierte sie 2008 die Oper "Eine Marathon-Familie".

Zebeljan schrieb außerdem die Orchesterpartituren für Emir Kusturicas Filmerfolge "Die Zeit der Zigeuner" (1989), "Arizona Dream" (1993) und "Underground" (1995). Die Musik für diese Filme komponierte Goran Bregovic.