Der frühere Unternehmer, Wiener Wirtschaftskammerpräsident und ÖVP-Politiker Walter Nettig ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Das teilten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck am Dienstag mit. "Mit Walter Nettig ist eine große Persönlichkeit unserer Stadt aus dem Leben geschieden", so der Bürgermeister. "Er hat über Jahrzehnte die Entwicklungen in unserer Stadt aktiv mitgestaltet und war einer, der die Sozialpartnerschaft durch und durch gelebt hat."

Vom Zuckerrohrschneider zum Wirtschaftskammerpräsidenten

Nettig sang in Jugendjahren bei den Wiener Sängerknaben, absolvierte später eine Ausbildung im Fotobereich und ging dann nach Australien, wo er sich unter anderem als Zuckerrohrschneider verdingte. Später absolviert er in den USA ein zweijähriges Handelsstudium und jobbte nebenbei bei einem Film- und Fotounternehmen in Hollywood. Zurück in Österreich baute Nettig seine eigene Fotofirma auf. Das erste Geschäft im niederösterreichischen Traiskirchen eröffnete er 1958. Die erste Filiale in der Bundeshauptstadt folgte drei Jahre später. Bis Anfang der 1990er-Jahre, als er sich zum Verkauf des Unternehmens entschloss, war die Kette auf insgesamt 27 Shops angewachsen.

Zu jener Zeit war Nettig längst für Politik und Wirtschaft tätig. In die Wiener Kammer kam der Vater zweier Töchter 1970, 22 Jahre später wurde er zum Präsidenten gekürt – ein Amt, das er Ende 2004 an Brigitte Jank übergab. In die Kommunalpolitik stieg Nettig 1987 für die Volkspartei als Gemeinderat ein, 1989 folgte er Erhard Busek als Stadtrat nach. Nach der Wahlniederlage der ÖVP im Jahr 1991 kehrte er als Abgeordneter in das Stadtparlament zurück, dem er bis 1996 angehörte. Nettig wurde von Häupl zudem zum Sonderbeauftragten für Außenwirtschaftsfragen ernannt.

"Meine tief empfundene Anteilnahme gilt seiner Ehefrau, seinen beiden Töchtern, den Enkeln und seiner ganzen Familie. Wir werden das Andenken an Walter Nettig gebührend weitertragen und die Sozialpartnerschaft in Wien ganz in seinem Sinne weiter pflegen", meinte Bürgermeister Ludwig in einer Aussendung. Auch Kammerpräsident Ruck hob Nettigs Verdienste hervor: "Die Trauer in unserem Haus und in der Unternehmerschaft ist groß. Walter Nettig hat in seiner Funktion als langjähriger Präsident der Wirtschaftskammer Wien und als erfolgreicher Unternehmer unsere Stadt nachhaltig geprägt." Auch Gernot Blümel, Landesparteiobmann der ÖVP Wien, und Harald Mahrer, Präsident der WKÖ, würdigten den Verstorbenen. (APA, red, 29.9.2020)