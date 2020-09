Austria-Stürmer Christoph Monschein hat den Ball im Visier, der ORF hingegen Live-Spiele der Bundesliga. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der ORF will wieder Partien der österreichischen Fußball-Bundesliga zurück ins Free-TV holen. Sportchef Hans Peter Trost sagte am Donnerstag der vergangenen Woche bei den Medientagen, dass der ORF an Rechteinhaber Sky ein Angebot für Bundesligapartien gestellt habe. Konkretisieren wollte das Trost nicht, auch nicht am Dienstag auf STANDARD-Anfrage.

Sky: Kriterien derzeit nicht erfüllt

Das Interesse dürfte in Richtung eines Live-Spiels pro Runde gehen. Derzeit zeigt der ORF nur am Samstag und Sonntag die Zusammenfassungen der Matches. Lizenzinhaber Sky wollte das Angebot des ORF auf STANDARD-Anfrage nicht bestätigen, und lässt nur so viel verlauten: "Aufgrund der Stärke unseres Sky Sport Austria Portfolios erhalten wir regelmäßig Anfragen zur Sublizensierung. Bei allen Interessensbekundungen dieser Art erfolgt dieselbe Abwägung, nämlich ob sich durch die Weitergabe eines Sport-Rechtes ein Mehrwert für Sky Österreich, seine Kunden und das jeweilige Sportrecht ergibt. Ein derartiges Angebot, das alle genannten Bedingungen erfüllt, liegt uns derzeit nicht vor."

Live-Paket nach der Corona-Pause

Der ORF hatte sich im Mai nach dem Ende der Corona-Zwangspause die Rechte für zehn Spiele der Meister- und fünf Spiele der Qualifikationsgruppe in der Bundesliga gesichert und sich das Paket kolportierte fünf Millionen Euro kosten lassen.

Die österreichische Bundesliga ist seit 2018 für vier Jahre bis auf vier Spiele pro Saison bei A1 exklusiv bei Sky. Die Pay-Plattform zahlt laut Vertrag dafür rund 34 Millionen Euro pro Jahr. Sky hat eine Option auf weitere vier Jahre für je 41 Millionen Euro. (omark, 29.9.2020)