FPÖ-Chef Norbert Hofer, hier bei seiner Rede in der Jahnturnhalle in Ried. Foto: APA/MANFRED FESL

Hier kommen die Mediennews von heute:

Erste Instanz: Hofer-Rede in "Hitler-Halle": FPÖ gewinnt Klage gegen Wolfgang Fellner – Fellner habe Norbert Hofer in die "Nähe eines strafbaren Verhaltens im Sinne des Verbotsgesetzes" gestellt. "Österreich" geht in Berufung

Ohne Werbung: Quotenerfolg für zweistündige ProSieben-Doku "Rechts. Deutsch. Radikal." – 18 Monate lang recherchierte Reporter Thilo Mischke in der rechten und rechtsextremen Szene Deutschlands. ProSieben zeigte den Film am Montag im Hauptabend

TV-Tagebuch zur Wien-Wahl im ORF: Sprechmaschinen und Heimkehrer – Strache und Blümel beklagen zu viele Demonstrationen in der Mariahilfer Straße, Nepp und Wiederkehr reden über ihre Corona-Tests

Angebot an Sky: ORF will wieder Live-Spiele der Fußball-Bundesliga zeigen – Der ORF hatte bereits 15 Partien nach der Corona-Pause übertragen

Passau-Krimis: Neue ARD-Reihe mit Michael Ostrowski vor TV-Start – Mit von der Partie: Michael Ostrowski als windiger Privatermittler

Valetta: Mord an Caruana Galizia in Malta: Sorge über Einmischung in die Arbeit der Justizbehörden durch Regierung – Brief von Journalistenverbänden an maltesischen Premier veröffentlicht

Biografisch: Apple produziert Dokumentarfilm mit US-Popsängerin Billie Eilish – "Billie Eilish: The World"s A Little Blurry" soll 2021 veröffentlicht werden

Im 61. Lebensjahr: Kulturjournalist und Autor Thomas Jorda gestorben – Mikl-Leitner: "Mann mit starkem Charakter und klarer Meinung"

#watchyourboobs: Roche startet österreichweite Brustgesundheitskampagne – Umsetzung kommt von Demner, Merlicek & Bergmann

Nach Pitch: Krone.tv entscheidet sich für Kobza and The Hungry Eyes – Der neue Werbeauftritt soll eine junge, digitale Zielgruppe ansprechen, die kaum bis gar kein lineares Fernsehen konsumiert

Deal: Russmedia übernimmt 60 Prozent an Tourismusplattform "Bergfex" – Gründer der Plattform mit Sitz in Graz verbleiben im Unternehmen

"9 Plätze – 9 Schätze": ORF lädt wieder zum Bundesländer-Contest – Am Nationalfeiertag treten neun versteckte Schönheiten aus den Ländern um die Gunst des Publikums in ORF 2 an – Landesvotings starten am 2. Oktober

Switchlist: Die Grünen gegen Strache und Biden gegen Trump, außerdem: in Staat geht – Abschied von der DDR, ildes Griechenland – Die geheimnisvollen Inseln, Schlafen um jeden Preis – Unsere TV-Tipps für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.