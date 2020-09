"Das melancholische Mädchen" streift in Form von Marie Rathscheck durch 14 Episoden, die lose miteinander verbunden sind – um 23.30 Uhr auf Arte. Foto: Stadtkino

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Bunkerstimmung in den USA Bei uns wurden die Regale mit WC-Papier leergekauft, in den USA Waffen gehortet. Im Bunker, versorgt mit Lebensmitteln für Jahre, haben die sogenannten Prepper schon vor der Corona-Krise auf bewaffnete Selbstversorgung gesetzt. Die BBC-Reporterin Stacey Dooley hat sie in ihren Verliesen besucht. Bis 21.05, ORF 1

20.15 KATEGORIE

Politik live: Wahl 20 – Die Duelle Unter der Moderation von ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und ORF-Wien-Chefredakteur Paul Tesarek treten folgende Parteien gegeneinander an: FPÖ gegen die Grünen, Team HC Strache gegen Neos und SPÖ gegen ÖVP. Um 21.15Uhr folgt die Analyse. Bis 21.55, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Yellowstone – Winterwildnis (2/2) Auf den Spuren amerikanischer Ikonen wie Bison, Grizzly und Wolf zeigt der zweite Teil der Dokumentation den Überlebenskampf der Tiere im Winter. Bis 21.10, Servus TV

21.05 WIEN-WAHL

Wien wählt: Die Hauptstadt-Saga – Wer fürchtet sich vorm roten Mann? Durch die Geschichte führt die Taxlerin Susie (Margarethe Tiesel), eine Frau mit einem goldenen Wienerherz. Diesmal im Fokus: SPÖ, ÖVP und die Grünen, die mit Reportagen und Interviews beleuchtet werden. Bis 21.45, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Deutsche Einheit – die Ausnahmekanzlerin Vor 30 Jahren ist die DDR untergegangen. Mit der deutschen Wiedervereinigung beginnt der bemerkenswerte Aufstieg von Angela Merkel bis ins Berliner Kanzleramt. Wie hat sie das geschafft? Birgit Schwarz hat nach Merkels Wurzeln in der ostdeutschen Provinz gesucht und mit Wegbegleitern gesprochen. Bis 23.05, ORF 2

22.40 MAGAZIN

Die Rasen-Reporter – 100 Jahre Fußball-Berichterstattung Im Jahr 1920 gründete Walther Bensemann die Zeitschrift Der Kicker und legte damit den Grundstein für die Fußballberichterstattung. Rückschau und Ausblick. Bis 23.25, ZDF

22.50 TALK

Maischberger. Die Woche Sandra Maischberger analysiert mit Experten und Politikern das erste Duell um die US-Präsidentschaft zwischen Donald Trump und Joe Biden. Bis 0.05, ARD

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Vermisst – die gestohlenen Kinder der DDR Bis zu 10.000 Kinder sollen zu DDR-Zeiten gegen den Willen ihrer Eltern zu regimetreuen Familien oder in Heime gekommen sein. Bis 23.55, ORF 2

23.30 FILMESSAY

Das melancholische Mädchen (D 2019, Susanne Heinrich) Wie stellt man das System infrage? Susanne Heinrichs preisgekrönte Filmkomödie über Millennials spielt mit Geschlechterbildern und Marie Rathscheck die puppenhafte Titelheldin. Bis 0.45, Arte