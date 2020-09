"Die Lage ist ernst", hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Pandemie gewarnt. Nun will sie erneut schärfere Regeln. Foto: imago images/photothek

Auch in Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen. "Nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem erhöhten Niveau ist aktuell ein weiterer Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten" – so heißt es im Lagebericht des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI). Am Dienstag vermeldete das RKI 2089 neue Infektionen.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist angesichts der Entwicklung offenbar ziemlich besorgt. Sie soll in einer CDU-Sitzung am Montag laut Bild-Zeitung vor einer exponentiellen Ausbreitung gewarnt und erklärt haben, wenn es so weitergehe, dann werde Deutschland kurz vor Weihnachten 19.200 Fälle täglich verzeichnen.

Laut dem Nachrichtensender n-tv will sie "brachial durchgreifen", um die Ausbreitung der Infektionen in den nächsten Monaten einzudämmen. Doch sie hat – wie zu Beginn der Pandemie – dazu wenig Möglichkeiten, da die Kompetenzen nicht beim Bund, sondern bei den 16 Bundesländern liegen. Mit den Chefs der Länder schaltete sich Merkel am Dienstagnachmittag per Video zusammen.

Bußgeld für falsche Namen

Doch Merkel ging mit einem Vorschlag in die Gespräche. "Angesichts der sinkenden Temperaturen, des vermehrten Aufenthalts in geschlossenen Räumen in der Herbst- und Winterzeit sowie der drohenden Grippesaison müssen wir jetzt besonders vorsichtig sein", hieß es in dem Papier.

In der Beschlussvorlage war von einem neuen Bußgeld von mindestens 50 Euro die Rede. Bezahlt soll es werden, wenn jemand in einem Restaurant falsche Personalien angibt – etwa Winnetou oder Donald Duck. Dies nahmen die Länder an. Ein Bußgeld von mindestens 50 Euro gibt es in Deutschland bereits für Maskenmuffel, die in öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt werden.

Merkel forderte zudem eine Begrenzung bei privaten Feiern oder Treffen für Regionen mit kritischer Lage. In Innenräumen soll das Limit bei 25 Personen liegen, im Freien bei 50. Allerdings sprachen sich schon vor dem Treffen nicht alle Ministerpräsidenten für die gleichen Bewertungskriterien aus.

Blick auf die Zahlen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) möchte, dass bei einer Beurteilung der Lage nicht nur die Fallzahlen– also die Zahl der Neuinfektionen – berücksichtigt werden, sondern auch andere Faktoren, wie etwa die Anzahl der Personen, die bei Erkrankung ins Spital müssen. Dagegen soll sein bayerischer Amtskollege Markus Söder (CSU) erklärt haben, man werde sich nur an die Fallzahlen halten: "Das ist die entscheidende Zahl und nichts anderes."

Söder hatte vor kurzem auch eine bundesweite Corona-Warnampel ins Spiel gebracht und erklärt: "Wir brauchen jetzt ein verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Regelwerk für den Winter."

Dass die Unterredung mit den Ministerpräsidenten – wieder einmal – nicht einfach werden würde, zeigte ein Tweet, den Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) vor der Videokonferenz absetzte. In diesem sprach er sich überhaupt gegen schärfere Maßnahmen aus: "Wenn wir uns an bestehende Abstands- und Hygieneregeln halten, kommen wir gut durch die nächsten Monate." (Birgit Baumann aus Berlin, 29.9.2020)