Gehört Wien nach vorne gebracht oder ist es schon dort? Ein Streitgespräch zu Lebensqualität, Jobchancen und Wohlstand in Wien. Diskutieren Sie mit

Es ist eines der großen Themen im Wiener Wahlkampf geworden: ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel sagte, dass die Bundeshauptstadt wirtschaftlich zum "Bremsklotz" für die Republik geworden sei. Ob Arbeitslosigkeit oder Wirtschaftswachstum: Die Entwicklung unter der rot-grünen Stadtregierung sei nicht gut gewesen – es sei an der Zeit, Wien "wieder voranzubringen".

Nach einer scharfen Kritik an diesem Wording von Autor Robert Menasse auf Blümels Facebook-Seite rückte das Thema endgültig in den Fokus der Aufmerksamkeit.

Aber was ist dran, an der Kritik, wie steht Wien wirklich da? Überwiegen die Probleme, oder ist die Stadt im Gegenteil ein Zentrum des sozialen Friedens, wie es die SPÖ gern behauptet?

Darüber wollen wie in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei: der zuständige Politiker in der Wiener Landesregierung, der Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke von der SPÖ. Zu Gast ist ebenfalls Markus Wölbitsch, nicht amtsführender Wiener ÖVP-Stadtrat. Der Politanalyst Thomas Hofer diskutiert mit und soll einschätzen, wie die jüngsten Entwicklungen beim Wähler ankommen. Zu Gast ist schließlich auch Ulrike Hellenkamp. Sie erstellt für die Beratungsgesellschaft Mercer die jährlichen Rankings zu Lebensqualität in Städten weltweit.

Diskutieren Sie mit!

Wie schätzen Sie die Lebensqualität und die Wohlstandsentwicklung in Wien ein? Haben Sie Fragen an Hofer oder Hellenkamp, Wölbitsch und Hanke? Erzählen Sie uns, wie Sie das umstrittene Wahlkampfthema sehen. Posten Sie hier im Forum los, die spannendsten Beiträge werden wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Debatte am Donnerstag online und auf STANDARD-TV. Moderation: András Szigetvari. (red, 29.9.2020)