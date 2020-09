Djokovic freut sich über einen erfolgreichen Roland-Garros-Auftakt. Foto: REUTERS

Liveticker: Thiem vs. Sock, Rodionov vs. Gombos, Mi. ab 12.30 Uhr live

Paris – Novak Djokovic hat seine Auftakthürde bei den Tennis-French-Open souverän gemeistert. Der topgesetzte Serbe setzte sich am Dienstag in der 1. Runde gegen den Schweden Mikael Ymer nach 1:38 Stunden mit 6:0,6:2,6:3 durch.

Nur im dritten Satz konnte der 22-jährigen Ranglisten-80. die Nummer eins der Welt zumindest etwas ärgern. Djokovic wirkte da bei der ein oder anderen Aktion am rechten Arm leicht angeschlagen.

Sein nächster Gegner ist der 30-jährige Litauer Ricardas Berankis, der gegen Hugo Dellien aus Bolivien beim 6:1,6:4,6:4 ebenfalls ohne Satzverlust blieb.

Djokovic zählt neben dem 12-maligen Paris-Champion Rafael Nadal sowie US-Open-Sieger und Vorjahresfinalist Dominic Thiem zum engsten Favoritenkreis beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Der 33-jährige Djokovic war bei den US Open disqualifiziert worden. In New York hatte er eine Linienrichterin mit einem unkontrolliert weggeschlagenen Ball am Hals getroffen. Das sei ein Fehler gewesen, "den ich natürlich kein zweites Mal machen werde", sagte Djokovic. In Paris kämpft er um seinen 18. Grand-Slam-Titel.

Thiem, Rodionov am Mittwoch

Thiem und der zweite verbliebene ÖTV-Einzelspieler Jurij Rodionov bestreiten am Mittwoch ihre Zweitrundenpartie. Thiem bekommt es im 2. Match nach 11 Uhr auf dem Court Suzanne-Lenglen mit Jack Sock (USA) zu tun. Rodionov spielt auf Court 11 im 2. Match nach 11 Uhr gegen Norbert Gombos (SVK). (APA, sid, red, 29.9.2020)