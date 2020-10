Youtube ist eine wahre Goldgrube für ASMR-Fans – und mittlerweile ein gutes Geschäft für flüsternde Geräuschemacher. Screenshot: Youtube/StacyAster

ASMR oder "Autonomous Sensory Meridian Response" ist die Bezeichnung für ein besonders entspannendes Kribbeln, das sich vom Kopf über den ganzen Körper zieht. Schätzungsweise ein Drittel aller Menschen kann dieses Gefühl bekommen, es kann beim Friseurbesuch auftreten oder auch nur durch bestimmte Töne ausgelöst werden – im Internet hat sich ein ganzer Videokosmos zu dem Phänomen gebildet. Was hinter diesen "Tingles" steckt und wie sie laut ersten Studien gegen Angstzustände und Stress helfen können, darum geht es in der fünften Folge von Besser Leben. Natürlich mit Hörproben für all jene, die nicht wissen, ob sie ASMR empfinden können. (red, 1.10.2020)

