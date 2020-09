Die Behörde prüft die Umsetzung von Verordnungen in Bezug auf Verkehrsbeschränkungen in Ischgl sowie die Quarantäne im Paznauntal. Namen sind nicht bekannt

In zahlreichen Après-Ski-Bars kam es zu hunderten Infektionen. Foto: Reuters

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt wegen des Ausbruchs des Corona-Virus im Tiroler Tourismusort Ischgl und den darauf gesetzten Maßnahmen Anfang des Jahres nun konkret gegen vier Personen. "Die konsequent geführten Ermittlungen haben sich nach Prüfung der in über 10.000 Seiten Beweismaterial dokumentierten Abläufe konkretisiert", gab die Behörde am Mittwoch bekannt. Konkret prüfe man die Umsetzung von Verordnungen in Bezug auf Verkehrsbeschränkungen in Ischgl sowie die Quarantäne im Paznauntal näher.

Noch Ende August hatte die "Tiroler Tageszeitung" vermutet, dass gegen zumindest drei Personen konkretere Ermittlungen eingeleitet werden könnten, darunter der Landecker Bezirkshauptmann Markus Maaß, dessen Stellvertreter sowie der Ischgler Bürgermeister Werner Kurz. Ob diese Personen zu jenen vier gehören, gegen die die Staatsanwaltschaft nun tatsächlich ermittelt, wollte die Behörde nicht bekannt geben. Ende Mai wurden bei der Landessanitätsdirektion in Innsbruck sowie den Bezirkshauptmannschaften in Landeck und Imst jedenfalls umfangreiches Material in Form von Unterlagen und Daten sichergestellt.

Chaos nach Quarantäneverordnung

Nach stark steigenden Infektionszahlen im gesamten Paznauntal wurde am 13. März die Quarantäneverordnung samt Verkehrsbeschränkungen – die vermutlich erst durch Aushang am "Schwarzen Brett" der Bezirkshauptmannschaft Landeck gegen 19 Uhr in Kraft trat – für das Paznauntal, in dem auch Ischgl liegt, sowie St. Anton verhängt. Wann die Verordnungen tatsächlich in Kraft getreten sind, wie sie verlautbart wurden und wie damit umgegangen wurde, darüber gäbe es jedenfalls unterschiedliche Auffassungen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hansjörg Mayr zum ORF Tirol.

Bereits vormittags machten damals jedoch die Gerüchte in den Skiorten die Runde, auch der Tourismusverband soll Bescheid gewusst haben und Betriebe über die drohende Schließung der Verkehrsanbindung informiert haben. Spätestens nach der Pressekonferenz und die Verkündung der beschlossenen Quarantäne kurz nach 14 Uhr desselben Tages durch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) traten damals in Ischgl und St. Anton teils chaotische Zustände bei abreisenden Touristen auf.

Der Verbraucherschutzverein (VSV), der vergangene Woche erste Amtshaftungskalgen gegen die Republik einbrachte, vermutet, dass es bei dieser Abreise auch zu zahlreichen Ansteckungen gekommen sein dürfte. Allen Einheimischen und Gastro-Mitarbeitern wurde damals die Ausreise verwehrt. Touristen durften nur nach Aushändigung eines ausgefüllten Formulars, in dem sie die unverzügliche und direkte Abreise aus Tirol ohne Zwischenstopp bestätigten, ausreisen. Tatsächlich mussten aber noch dutzende Personen auf ihre Flieger am darauffolgenden Samstag und Sonntag warten. Als sich Personen daraufhin in Innsbruck und anderen Tourismusorten einquartierten, soll es auch hier zu Ansteckungen gekommen sein.

Expertenkommissionsbericht

Der VSV brachte vorher auch schon eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck ein, die sich unter anderem auch gegen Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP), Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber, Bürgermeister Kurz und Seilbahngesellschaften richtete.

Unterdessen kündigte auch die mittlerweile eingesetzte Expertenkommission unter dem Vorsitz des ehemaligen Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes (OGH), Ronald Rohrer, an, dass ihr Bericht am 12. Oktober erscheinen dürfte. Dieser sei aber unabhängig von den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu sehen. (faso, 30.9.2020)