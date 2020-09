Behörde prüft die Umsetzung von Verordnungen in Bezug auf Verkehrsbeschränkungen in Ischgl sowie die Quarantäne im Paznauntal

Im Bild das wegen zahlreicher Infektionen zu fragwürdiger Berühmtheit gelangte Lokal Kitzloch. Foto: Reuters

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt wegen des Ausbruchs des Corona-Virus in Ischgl und der darauf gesetzten Maßnahmen gegen vier Personen. "Die konsequent geführten Ermittlungen haben sich nach Prüfung der in über 10.000 Seiten Beweismaterial dokumentierten Abläufe konkretisiert", gab die Behörde am Mittwoch bekannt. Konkret prüft sie die Umsetzung von Verordnungen in Bezug auf Verkehrsbeschränkungen in Ischgl sowie die Quarantäne im Paznauntal näher. Dabei werden vorerst vier Personen als Beschuldigte geführt. Auskünfte darüber, um wen es sich bei den Beschuldigten handelt, erteilt die Staatsanwaltschaft jedoch nicht. (red, 30.9.2020)