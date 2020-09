In dieser Galerie: 2 Bilder Eine verkehrsberuhigte Innenstadt wird es vorerst nicht geben – zumindest nicht nach den Plänen von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. Foto: APA / Herbert Neubauer Bürgermeister Michael Ludwig stellte sich gegen die Pläne der "autofreien City" und verwies auf rechtliche Bedenken der Magistratsdirektion. Foto: Heribert Corn

Wien – Die Pläne hätten, wenn es nach der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein gegangen wäre, noch vor der Wien-Wahl umgesetzt werden können. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erteilte am Mittwoch dem bereits im Juni vorgestellten Konzept einer verkehrsberuhigten Wiener Innenstadt – der sogenannten "autofreien City" mit Einfahrtsbeschränkungen – aber eine klare Absage. Die Pläne für eine mögliche Verkehrsberuhigung innerhalb des Rings müssen demnach zurück an den Start.

Die Entscheidung von Ludwig fußt auf einem Rechtsgutachten des Magistrats. Die Conclusio des Stadtchefs lautet: "Der Entwurf befindet sich mit dem rechtlichen Rahmen nicht im Einklang." Konkret habe die Magistratsdirektion Recht festgestellt, dass die Verordnung kompetenz- und damit verfassungswidrig sei. "Die gesetzliche Rechtsgrundlage fehlt", so Ludwig. Außerdem würden die Hebein-Pläne gegen das Sachlichkeitsprinzip verstoßen, es gebe ein Kundmachungsproblem aufgrund der vielen Ausnahmen, datenschutzrechtliche Vorbehalte und eine fehlende Kontrollmöglichkeit.

Damit dürften die bisherigen Vorschläge der grünen Verkehrsstadträtin zur City-Verkehrsberuhigung laut Ludwig obsolet sein. Kernpunkt des Konzepts ist ein Einfahrtsverbot vom Ring in Richtung Stadtzentrum für alle Kraftfahrzeuge – aber mit umfangreichen Ausnahmen.

Hebein-Konzept sah viele Ausnahmen vor

So wäre etwa Anrainern weiterhin die Einfahrt gestattet. Ebenso wäre die Zufahrt in die Innenstadt auch Wienern, Besuchern und Touristen möglich, sofern eine Parkgarage angesteuert wird. Ausnahmen gibt es auch für Firmenfahrzeuge von Firmen im Ersten oder von Unternehmen, die regelmäßig in der City zu tun haben. Beschäftigte, die in der Nacht und also außerhalb der Öffi-Betriebszeiten arbeiten, können demnach ebenfalls zufahren. Dasselbe gilt für Taxis, Hotelgäste, Diplomaten, Einsatzfahrzeuge, Müllabfuhr, Fahrzeuge mit Ladetätigkeit, Post oder Fahrzeuge mit Sonderbewilligung – um nur einige zu nennen.

Das Projekt der verkehrsberuhigten City umfasste nicht den Ring selbst.

Ludwig meinte, dass er Verkehrsberuhigung in der gesamten Stadt unterstütze. "Präzision geht aber vor Geschwindigkeit." Es gelte, "zurück zur Sachlichkeit" zu finden und "alle Betroffenen mit einzubeziehen". In anderen Worten: Das Projekt der Verkehrsberuhigung in der City muss zurück an den Anfang – und das nach der Wien-Wahl am 11. Oktober. Denn Ludwig fordert zusätzlich "ein ganzheitliches Konzept, das über den ersten Bezirk hinausreicht".

Wie berichtet hatte sich Hebein bereits Mitte Juni mit Markus Figl (ÖVP), dem Bezirksvorsteher der Innenstadt, sowie mit den Neos in der City auf die Einfahrtsbeschränkungen geeinigt. Die Präsentation ohne SPÖ und ohne die Magistratsabteilung Recht vorab einzubeziehen nahm Ludwig seiner Vize aber mehr als übel. Schon im Sommer drohte der Stadtchef sein Veto an.

Nun gelte es laut Ludwig, "möglichst schnell zu einer Lösung zu kommen" – ohne hier einen genauen Zeitplan zu nennen. Man müsse mit allen betroffenen Interessensgruppen – von Ärzten über Kindergärten, Schulen, Eltern oder Unternehmern im Ersten – kommunizieren, so der Bürgermeister. Zwar hat der Erste Bezirk schon seit 2018 an Konzepten zur Verkehrsberuhigung gefeilt und Interessierte eingebunden. Ludwig war das anscheinend aber nicht weitgehend genug. Eine Bürgerbefragung im Ersten kann sich Ludwig "nicht vorstellen": Er verwies darauf, dass es im Ersten 16.000 Anrainer gebe, aber auch Arbeitsstätten für rund 140.000 Personen. (David Krutzler, 30.9.2020)