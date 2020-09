In einem vom Magistrat erstellten Rechtsgutachten seien mehrere Bedenken geäußert worden. Die Verordnung sei verfassungswidrig

Michael Ludwig stellt sich gegen die Pläne für eine autofreie Wiener Innenstadt. Foto: Heribert Corn

Wien – Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erteilt den Plänen für eine weitgehende Verbannung des motorisierten Individualverkehrs aus der Innenstadt – der sogenannten autofreien City – eine Absage. In einem vom Magistrat erstellten Rechtsgutachten seien zahlreiche Bedenken geäußert worden, teilte der Stadtchef am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten mit.

Demnach ist die Verordnung etwa verfassungswidrig, weil sie sich auf die Straßenverkehrsordnung stützt, zugleich aber auf den Klimaschutz abzielt. Ludwig versicherte, dass er sehr wohl für verkehrsberuhigende Maßnahmen eintrete – die allerdings nicht nur den ersten Bezirk betreffen sollen. Dazu sollten nun weitere Gespräche mit allen Beteiligten geführt werden, schlug er vor.

Auf Twitter schreibt Ludwig, dass es ihm bei dem Thema um "Präzision vor Schnelligkeit" gehe. Wien sei eine Stadt mit funktionierender Infrastruktur. Wien habe seit zwanzig Jahren eine Klimastrategie. Dabei sei Nachhaltigkeit wichtig. Für Ludwig bedeutet das, den Fokus auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu legen und so CO2-Emissionen zu reduzieren. "Und wir setzen in Wien auf ein Miteinander aller VerkehrsteilnehmerInnen", schreibt Wiens Bürgermeister in dem Kurznachrichtendienst. (APA, red, 30.9.2020)