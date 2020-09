Will Sommertheater beim FC Barcelona "ein Ende setzen" – Appell an Fans: Das Beste kommt noch

Lionel Messi konzentriert sich wieder auf das Spiel.

Foto: APA/AFP/Lago

Barcelona – Mit einem leidenschaftlichen Appell hat Fußball-Superstar Lionel Messi den FC Barcelona und alle Anhänger zur Einheit aufgerufen und will damit einen Schlussstrich unter das unsägliche Transfer-Sommertheater ziehen. "Nach so vielen Meinungsverschiedenheiten möchte ich dem ein Ende setzen", sagte der Argentinier in einem Interview der Tageszeitung "Sport" und forderte: "Wir müssen uns als Barcelona-Fans zusammenschließen und daran glauben, dass das Beste noch kommt."

Messi hatte im Sommer signalisiert, seinen Herzensverein nach 20 Jahren verlassen zu wollen. Diese überraschende Ankündigung sorgte für viel Unruhe und großen Ärger beim FC Barcelona. Ein Auslöser dürfte die 2:8-Pleite im Viertelfinale der Champions League gegen den späteren Sieger Bayern München gewesen sein. Die Barca-Vereinsbosse kritisierte Weltfußballer Messi auch dann noch, als sein Wechsel aus vertragsrechtlichen Gründen doch nicht zustande kam.

"Ich werde die Verantwortung für meine Fehler übernehmen", sagte der 33-jährige, "und wenn es die gab, dann geschah es nur mit der Absicht, Barcelona besser und stärker zu machen", versicherte der Kapitän der Katalanen. Er habe immer nur das Beste für die Fans und den Verein gewollt. "Leidenschaft mit Eifer und Motivation zu verbinden, wird der einzige Weg sein, unsere Ziele zu erreichen und immer vereint in die gleiche Richtung zu streben." (APA, 30.9.2020)