Genshin Impact ist zurzeit in aller Munde. Dabei handelt es sich um ein kostenloses RPG aus China, das für Windows, PS4, iOS und Android erschienen ist. Auf Twitch interessieren sich zurzeit mehr als 50.000 Menschen für das Game. Auch auf YouTube und Twitter ist das Interesse an dem Titel groß, der noch für die Switch kommen soll.

24 spielbare Charaktere

Ob Nintendo den Zelda: Breath of the Wild-Verschnitt erlaubt, wird sich zeigen. Optisch und auch hinsichtlich des Gameplays erinnert Genshin Impact an das Original aus Japan. Im Gegensatz zu dem Abenteuer mit Link kann man aber bis zu vier Figuren gleichzeitig steuern. Bis zu 24 Charaktere lassen sich mit Quests erspielen – sie alle haben unterschiedliche Skills.

Riesige Spielwelt entdecken

Genshin Impact spielt in einer riesigen offenen Welt, in der es jede Menge zu entdecken und sammeln gibt. Die Spielewelt kann gehend, schwimmend, fliegend und auch kletternd erkundet werden. Die Quests, Orte und Sammelgegenstände sind über die gesamte Landschaft erstreckt. Ziel ist es, einem Geheimnis auf die Spur zu kommen. In dieser Welt gibt es nämlich Götter und Materialien, die niemand so ganz versteht.

Deutsche Sprachausgabe

Eine deutsche und englische Sprachausgabe stehen zur Verfügung. Herunterladen kann man das Spiel über die Stores der PS4 und Smartphones. Um die PC-Version zu nutzen, ist ein Download eines eigenen Clients nötig, der sich auf der Website des chinesischen Entwicklers findet. Seit 2017 arbeitet miHoYo an dem Spiel. Zuvor veröffentlichte man Honkai Impact 3rd, Collapse Gakuen und Guns GirlZ – Mirage Cabin.

Vorerst faires Bezahlmodell

Finanziert wird Genshin Impact mit Mikrotransaktionen. Um besonders starke Waffen und Figuren freizuspielen, ist der Einsatz von Ressourcen notwendig, die man erspielen oder kaufen kann. Hier kommt aber eine Glücksspielmechanik zum Einsatz, da die Ausschüttung der Gegenstände und Figuren zufällig geschieht. Bei 4Players wird berichtet, dass man prinzipiell keinen Cent ausgeben muss. Das Spiel bewirbt diese Mechanik auch nicht.

Spieler zeigen sich begeistert

Generell fällt der erste Tenor sehr positiv aus. So soll das Rollenspiel sehr großes Potenzial mit sich bringen und Spieler schnell in seinen Bann ziehen. Genshin Impact war lange Zeit in einer Beta, gröbere Probleme dürften somit erstmals ausgemerzt sein. Spieler beklagen zuletzt einen äußerst langsamen Download beim Bezug des Launchers für PC. Diese lässt sich offenbar umgehen, indem man den Download kurzzeitig pausiert und erneut startet. (dk, 30.9.2020)