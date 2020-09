Eine Mehrheit der EU-Staaten hat das Verfahren in die Wege geleitet. Foto: imago images/Winfried Rothermel

Warschau/Brüssel/Budapest – Eine Mehrheit der EU-Staaten hat ungeachtet von Drohungen aus Ungarn und Polen ein Verfahren zur Bestrafung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Union in die Wege geleitet. Ein entsprechender Vorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bekam am Mittwoch die erforderliche Unterstützung, sagte ein Sprecher.

Die EU-Kommission verwies zuletzt in einem ersten Bericht zu Defiziten bei der Rechtsstaatlichkeit auf einige Mitgliedsstaaten. Dabei ging es vor allem um Einschränkungen der Justiz und von Medien, die Risiken für demokratische Standards darstellten. Der Bericht, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, sollte im Lauf des Mittwochs veröffentlicht werden.

Polen und Ungarn in der Kritik

Darin heißt es, die Corona-Krise sei eine Art "Stresstest" für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in den EU-Staaten. Einige Maßnahmen, die einzelne Staaten wegen der Krise ergriffen hätten, seien zu weit gegangen. "In bestimmten Mitgliedsstaaten wurden Medien und die Zivilgesellschaft neuen Hürden ausgesetzt." Zudem sei die Unabhängigkeit der Justiz unterwandert worden. Konkret werden in dem Bericht Polen Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Kroatien und die Slowakei genannt.

"Polens Justizreformen seit 2015 sind Quell großer Kontroversen", heißt es in dem Bericht. Auch in Ungarn seien Änderungen Anlass zur Sorge mit Blick auf die Unabhängigkeit der Justiz. Mit Blick auf Korruption äußerte die Kommission Kritik an Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Malta und der Slowakei. Das Thema Rechtsstaatlichkeit spielt auch eine Rolle bei der künftigen Vergabe von EU-Finanzhilfe an die Mitgliedsstaaten. Die amtierende deutsche Ratspräsidentschaft will hier eine Verbindung herstellen.

Nun können Verhandlungen mit dem Europaparlament beginnen. In diesen dürfte das geplante Verfahren sogar noch einmal verschärft werden. Etliche Abgeordnete hatten den Vorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zuletzt als zu vorsichtig bezeichnet.

Blockade von EU-Entscheidungen möglich

Brisant ist der Mehrheitsbeschluss, weil Ungarn und Polen mit einer Blockade von wichtigen EU-Entscheidungen zum langfristigen Gemeinschaftsbudget drohen, sollte der neue Rechtsstaatsmechanismus eingeführt werden. Dies könnte zum Beispiel dazu führen, dass das geplante Corona-Konjunkturprogramm nicht starten kann.

Der Vorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sieht unter anderem vor, Kürzungen von EU-Finanzhilfen zu ermöglichen, wenn Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit "in hinreichend direkter Weise" Einfluss auf die Haushaltsführung und die finanziellen Interessen der Union haben.

Mechanismus geht anderen Staaten nicht weit genug

Die EU-Kommission hat eigentlich vorgeschlagen, Strafen schon dann zu ermöglichen, wenn ein Mangel an Rechtsstaatlichkeit die Grundvoraussetzungen für eine wirtschaftliche Budgetführung zu beeinträchtigen droht. Das hätte nach Auffassung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft allerdings gegen einen Beschluss des EU-Gipfels vom Juli verstoßen. Dort hatten die Staats- und Regierungschefs festgelegt, dass nur "im Fall von Verstößen" Sanktionen möglich sein sollen.

Aus den Reihen des Europaparlaments war die vorgesehene Aufweichung des Mechanismus zuletzt scharf kritisiert worden. Abgeordnete bezeichneten den Anfang der Woche vorgelegten Vorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft unter anderem als Zeichen von "Feigheit und Prinzipienlosigkeit". Auch den Niederlanden, Finnland, Schweden, Dänemark und Belgien geht er nicht weit genug. Sie konnten ihn am Mittwoch aber im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten ebenso wenig blockieren wie Ungarn und Polen. (APA, 30.9.2020)