Mit der Xbox Series X bietet Microsoft auf dem Papier die potenteste der Next-Gen-Konsolen. Das Spielgerät erscheint hierzulande am 10. November 2020 um 499 Euro. Zum Start dürfte es nicht so einfach sein, die neue Xbox zu ergattern. So war die Konsole zum Vorverkaufsstart sehr schnell ausverkauft.

Hardware

Die Xbox Series X soll 4K-Gaming bei 60 FPS bieten. Die Konsole ist mit einem modifizierten Zen-2-Chip von AMD ausgerüstet. Dieser weist acht Kerne bei einer Taktrate von 3,8 GHz auf. Bei aktivierter virtueller Kernverdoppelung (16 Threads) sind es 3,66 GHz. Die GPU bringt laut Microsoft zwölf TeraFLOPs Rechenleistung mit sich. Sie weist 52 Compute Units beziehungsweise 3.238 Rechenkerne bei einer Taktrate von 1,825 GHz auf.

Mehr in Bälde

DER STANDARD hat nun ein Testgerät erhalten und konnte bereits einen ersten Blick auf das anstehende Spielgerät und den überarbeiteten Controller werfen. Im Laufe der Zeit kann mit mehr Infos und ausführlicheren Tests gerechnet werden – auch zur PS5. Hier nun ein erster Ausblick auf die Xbox Series X. (Daniel Koller, 30.9.2020)