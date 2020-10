Solche Bilder wird es von der Buch Wien heuer nicht geben – nachdem erst ein Sicherheitskonzept wegen Corona ausgearbeitet wurde, wurde die größte heimische Buchmesse schließlich doch abgesagt. Foto: Richard Schuster/Literatur- und Contentmarketing GmbH

Menschenmengen, die sich vor Lesebühnen drängen – dass eine Buchmesse in Zeiten von Corona nicht ideal ist, leuchtet ein. Am Hygienekonzept sei es aber nicht gescheitert, dass die Buch Wien im November nun abgesagt wurde, so die Messe, sondern an Reisebeschränkungen für Aussteller aus Deutschland und der Schweiz.

Auf Nachfrage räumt Geschäftsführer Patrick Zöhrer aber ein, dass seitens heimischer Verlage eine "kritische Stimmungslage" zu spüren war. Von einem breiten "Druck" zur Absage will er nicht sprechen. Aber wochenlang planen und zittern, dass nicht doch abgesagt wird?

So geht nach Leipzigs Absage im Frühjahr und der Verlegung von Frankfurt ins Internet (14.–18. 10.) dieses Jahr für die heimischen Verlage also ohne große Messe vorbei. Wie sehr trifft das die Branche?

Es geht ums Geschäft

"Man muss unterscheiden: Die Buch Wien ist eine Publikumsmesse und Frankfurt eine Handelsmesse", sagt Herbert Ohrlinger vom Wiener Verlag Zsolnay. Auf der Buch Wien sei Zsolnay vorrangig wegen des Kontakts mit den Lesern vertreten. "In Frankfurt aber geht es ums Geschäft und den Rechtehandel. Daher ist der Ausfall von Frankfurt ein wesentlich markanterer Einschlag."

Zwar gelte das Gesetz, nie auf der Messe Rechte zu kaufen, weil sie dort immer teurer seien. Doch lässt sich das nicht immer machen, sodass man in Frankfurt "über die Projekte, über die man ein halbes Jahr lang korrespondiert, feilscht und so vielleicht doch zu einer Einigung kommt". Ohrlinger kauft nicht nur, er verkauft in Frankfurt auch Lizenzen. Üblicherweise "sicher zehn".

Messe fürs Marketing

Heuer ist das anders. Einerseits könnten Zoom-Meetings den direkten Kontakt nicht ersetzen, andererseits bemerkt Ohrlinger, dass durch Homeoffice in Agenturen und Verlagen die Mechanismen nicht mehr so professionell seien wie gewohnt. Das betrifft nicht nur Angebote an ihn. "Wir haben dieser Tage ganz normal unsere Foreign Rights List an 2500 Geschäftspartner geschickt, und die Resonanz ist viel schlechter." Was aber auch daran liegt, dass Verlage in der Krise Programme verkleinert haben. Am Frankfurter Onlineangebot beteiligt sich Zsolnay.

Die weniger international aufgestellte Buch Wien sieht Ohrlinger vor allem als Marketingwerkzeug, "wenn das Weihnachtsgeschäft anläuft. Wie wir den Fokus nun auf Bücher lenken können, darüber zerbrechen wir uns den Kopf."

Triebkraft des Dazwischen

Zuletzt zählte die Messe 55.000 Besucher. "Es hilft uns, wenn wir sehen, wonach Leute greifen, die an den Stand kommen. Wann hat ein Verlag sonst Gelegenheit, mit seinem Publikum zu sprechen?", sagt Anna Jung von Jung und Jung. Zudem geht ihr mit der Buch Wien die für heuer letzte Gelegenheit zum Austausch mit Kollegen ab, "weil viel in Gesprächen dazwischen passiert und Dinge zustande kommen". Abgesehen davon sei es für die Autoren "total schrecklich, gerade für die Debütanten, die nun keine Möglichkeit haben, sich dort zu präsentieren und den Betrieb kennenzulernen".

Es heißt, dass die Ausfälle für kleine Verlage ein noch stärkeres Problem sind als für größere, weil jene im Handel ohnehin mehr Aufmerksamkeit erhalten – aber kleine Verlage bei Messen von zufälligen Entdeckungen profitieren. Dem pflichtet Vanessa Wieser, Milena-Verlag, bei. "Gehypte Bücher kriegt der Leser sicher mit, wenn er Zeitung liest. Alle abseits fallen heuer aber ziemlich durch, denn sie brauchen Leser, die sich selbst Überblick verschaffen. Das tun die wenigsten." Bisher hätte Milena am Stand auch gut verkauft – und viele würden sich Bücher für Weihnachten notieren.

Wie man das ersetzen könnte? "Dass zu Stoßzeiten 100 Leute am Stand stehen, hat man sonst nirgends. Auch soziale Medien sind kein Ersatz. Wenn, dann wäre die Möglichkeit gewesen, sich früher ein Alternativprogramm zu überlegen. Aber das wurde nicht gemacht." (Michael Wurmitzer, 1.10.2020)