Seit Ende August zeigt sich "GPHustla" auf Twitch. Foto: Screenshot/Gamestandard

Seit mehr als 1.000 Stunden ist "GPHustla" auf Twitch live. Der Mann will seinen Stream in naher Zukunft nicht abschalten. Seit dem 24. August bietet der Rekordhalter einen ausgiebigen Einblick in sein Leben. Die Kamera ist immer dabei. So filmt er sich beim Schlafen, Essen, Videospielen und sonstigen Aktivitäten.

Streamer will nicht allein sein

Der Rekord hat einen traurigen Hintergrund. So will "GPHustla" einfach nicht allein sein, wie er in einem Stream betonte. So unterhält er sich mit seinen virtuellen Zuschauern und geht auch auf Anliegen seiner Community ein. "Sobald ich wieder offline gehe, bin ich allein. Ich habe nichts. Deshalb fühle ich mich dem Streaming so verbunden", erzählte er vor laufender Kamera.

Mit Spenden und Abos unterstützen

Unterstützen kann man dem Stream von "GPHustla" mit Spenden und Abos. Zurzeit sind mehr als 320 User im Stream des Rekordhalters dabei. Interessieren sich genug Menschen für den Streamer, dürfte dieser auch davon leben können. Die bekanntesten User sind Millionäre. Für einen Großteil der aktiven User bleibt vom Kuchen allerdings nur sehr wenig übrig. Tausende Menschen haben etwa keinen einzigen Zuschauer.

"Truman Show" im echten Leben

Der nicht endendwollende Marathonlauf von "GPHustla" weckt Erinnerungen an "Die Truman Show". In dem Film wird das Leben eines Menschen voll und ganz der Öffentlichkeit verfügbar gemacht. Dieser weiß im Gegensatz zu dem Streamer aber nicht, dass ihm dabei andere zuschauen. Dieser sagte bereits, dass er künftig auf Twitch leben will: "Ich will der Streamer sein, der immer live ist". (red, 30.9.2020)