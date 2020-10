RADIO-TIPPS:

PODCAST

DER STANDARD-Serienreif: Ratched Ist Mildred Ratched aus der Netflix-Serie eine böse Schwester oder eine toughe Aufsteigerin? Karin Bauer, die Karriere-Leiterin im

STANDARD zerlegt die Serie mit Doris Priesching. derStandard.at/Etat

15.00 MAGAZIN

Connected mit diesen Themen: Wien-Wahl: Mieten und Wohnen in Wien / Film: On the Rocks / Crankworx Mountainbike-Festival in Innsbruck. Bis 19.00, FM4

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: Susanne Brandstätter Renata Schmidtkunz spricht mit der Regisseurin über Trump-Wähler. Bis 21.55, Ö1 (Oliver Mark, 1.10.2020)