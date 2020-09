Der Druck auf EY, langjähriger Wirtschaftsprüfer von Wirecard, steigt. Es könnte sein, dass die Prüfer mehr wussten, als bisher bekannt war. Foto: EPA / Hayoung Jeon

Die Aufarbeitung des Falls Wirecard wird um eine Facette reicher. Der langjährige Wirtschaftsprüfer EY soll nämlich 2016 bereits gewarnt worden sein, dass leitende Angestellte bei Wirecard möglicherweise Betrug begangen haben und versucht hatten, einen Wirtschaftsprüfer zu bestechen.

Das Pikante daran: Die Warnung kam von einem EY-Mitarbeiter, wie die Financial Times berichtet. Vier Jahre bevor der Zahlungsabwickler zusammenbrach, hatte sich die Verdachtslage also bereits aus den eigenen Reihen ergeben. Geschehen ist offensichtlich nichts.

Das wird den Druck auf EY jetzt nochmals erhöhen. Der Wirtschaftsprüfer hatte Wirecard mehr als ein Jahrzehnt durchgehend geprüft und bis inklusive 2018 die Bilanz uneingeschränkt testiert.

Ermittlungen laufen

In Deutschland wird bereits durch das Aufsichtsgremium Apas gegen EY ermittelt. Auch Klagen von Investoren gegen den Wirtschaftsprüfer wurden bereits eingebracht. Die Frage, ob EY in der Causa Fehler begangen hat, ist wichtig zu klären. Davon wird abhängen, ob EY in die Haftung zu nehmen ist. Investoren und Anleger haben Milliarden Euro mit ihrem Wirecard-Investment verloren. Jedes Geld, das zusammengetragen werden kann, würde in die Masse fließen, die an die geschädigten Anleger verteilt wird. Eine Haftung von EY würde den Topf für die geschädigten Investoren also erhöhen.

Ebenfalls pikant: Im vergangenen Monat wandte sich Carmine Di Sibio, globaler Vorsitzender und CEO von EY, an die Kunden. In einem Brief teilte der in Italien geborene EY-Chef mit, dass er es bedaure, dass der Betrug nicht früher aufgedeckt wurde. Er soll laut FT in dem Brief auch behauptet haben, dass EY letztendlich "erfolgreich darin war, den Betrug aufzudecken".

Die Prüfer von EY haben aber erst am 18. Juni Wirecard das Testat für die Bilanz 2019 verweigert. Zu diesem Zeitpunkt war bereits bekannt, dass die KPMG im Zuge ihrer von Wirecard beauftragten Sonderprüfung dem Unternehmen ein schlechtes Zeugnis ausstellt – denn für bestimmte Umsatzerlöse gab es keine Nachweise, Einzahlungen auf Treuhandkonten konnten nicht nachgewiesen werden. Konzernchef Markus Braun sah damals – im April 2020 – den in Medien erhobenen Vorwurf der Bilanzfälschung dennoch als widerlegt an.

Ambitionierte Pläne

Wie nun auch bekannt wurde, hatte sich Wirecard um eine Banklizenz im Iran bemüht. Laut Zeit habe ein Vertrauter des flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstands Jan Marsalek einen Termin mit einem Diplomaten der Islamischen Republik vereinbart, um über eine Banklizenz zu verhandeln. Auch auf den Komoren und in Jamaika bekundete Wirecard Interesse an einer Bank. Singapur hat derweil angeordnet, dass Wirecard seine Geschäfte auf dem Inselstaat einstellen muss. (Bettina Pfluger, 1.10.2020)