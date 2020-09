Foto: AFP

Minsk – Die Basketball-Nationalspielerin Jelena Leutschanka ist in ihrer Heimat Belarus wegen Protesten gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko festgenommen worden und soll für 15 Tage inhaftiert werden. Das gab die Menschenrechtsgruppe Viasna bekannt.

Demnach wurde Leutschanka am Flughafen in Minsk festgesetzt, die zweimalige Olympia-Teilnehmerin wollte das Land wegen einer Behandlung verlassen. Die 37-Jährige hat unter anderem in der US-Profiliga WNBA gespielt.

Laut Viasna hat Leutschanka an Protestaktionen der Opposition gegen Lukaschenko teilgenommen. Sie unterschrieb auch eine Petition, in der Sportler aus Belarus ein Ende der Gewalt im Land und Neuwahlen forderten. (sid, 30.9.2020)