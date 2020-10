In dieser Galerie: 2 Bilder Der Betrieb in Steyr ist bis 2022 gesichert. Foto: Fotokerschi.at / Werner Kerschbaum Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck verteidigt ihr spätes Einschreiten bei der Schließung des MAN-Werks. Foto: APA / Helmut Fohringer

Steyr – Eigentlich galt für den MAN-Standort in Steyr eine sogenannte Standortgarantie bis 2030. Doch mit einer sogenannten Schlechtwetterklausel hat der Vorstand des Bus- und LKW-Herstellers das Übereinkommen mit dem Betriebsrat aufgehoben.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will die Schließung des Standorts in Steyr aber verhindern. Sie sucht österreichische Investoren für das Werk. "Österreichische Investoren bieten einfach längerfristig die Sicherheit", sagt Schramböck in Ö1 Morgenjournal. Es gäbe einige Interessenten und Gespräche dazu mit dem Vorstand der MAN und von VW. Wer die österreichischen Interessenten sind, will Schramböck jedoch noch nicht verraten.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck verteidigt ihr spätes Einschreiten bei der Schließung des MAN-Werks. Foto: APA / Helmut Fohringer

Betrieb bis 2022 gesichert

Angesprochen darauf, warum die Regierung nicht früher etwas gegen die Schließung des Werks in Steyr unternommen habe, sagt Schramböck, dass sie "zeigtlich mit der öffentlichen Information" von der Entscheidung erfahren habe. "Zu diesem Zeitpunkt bin ich sofort aktiv geowrden", sagt die Wirtschaftsministerin. Sie sei laufend mit dem Vorstand von MAN und VW in Kontakt.

Bis 2022 ist der Betrieb in Steyr zwar gesichert. MAN will die Produktion aber aus Steyr nach Krakau verlegen. 2.300 Arbeitsstellen würden dann in Steyr wegfallen. Der Konzernbetriebsrat und auch der Betriebsrat in Steyr zeigen sich zwar kämpferisch. Ein Rückzug von MAN scheint jedoch unwahrscheinlich. (red, 1.10.2020)