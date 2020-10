Spät, aber doch, setzt Facebook strengere Maßnahmen gegen Desinformation zu Wahlmethoden. Foto: AFP

Das soziale Netzwerk Facebook geht in den letzten Wochen des US-Präsidentschaftswahlkampfs gegen Werbung vor, die von Wahlmanipulation spricht oder sich gegen bestimmte Wahlmethoden richtet. Entsprechende Anzeigen auf seiner Plattform und dem Foto- und Video-Dienst Instagram würden verboten, kündigte das weltgrößte Online-Netzwerk am Mittwochabend (Ortszeit) an. Auch Nutzereinträge, die vorzeitige Ansprüche auf einen Wahlsieg anmelden, seien verboten.

Der Schritt kam einen Tag, nachdem US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Fernsehdebatte mit dem demokratischen Herausforderer Joe Biden seine Behauptungen bekräftigte, dass die Präsidentschaftswahlen am 3. November im Zusammenhang mit der Briefwahl "manipuliert" werden könnten. (APA, 1.10.2020)