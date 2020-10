Wien – Demner, Merlicek & Bergmann entwickelte für Mömax neue Spots, der sprechende Papagei bringt darin Besitzer ständig in Verlegenheit, ja mitunter in unangenehme Situationen, indem er laut ausspricht, was er denkt, die Küche verwüstet und eine nächtliche Besucherin, die sich gerade dem Hausherrn hinzugeben bereit ist, lautstark aus der Wohnung verjagen möchte.

DMB

Umgesetzt wurden die neuen Spots von DMB. gemeinsam mit Filmhaus und Media 1. Zu sehen und zu hören ist die neue Kampagne aktuell in TV, Hörfunk, Print und Online. (red, 1.10.2020)